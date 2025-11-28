Los vídeos porno que delataron a la atleta trans despojada del título de "La Mujer más fuerte del mundo"

El polémica en torno a Jammie Booker continúa. Esta misma semana se conocía que la atleta transgénero había sido despojada del título de La Mujer Más Fuerte del Mundo después de haber ocultado, según se informa, que era un "hombre biológico". La estadounidense Jammie Booker superó a la británica Andrea Thompson y se quedó con el título de 2025 en Arlington, Texas, pero ahora el comité se lo ha retirado.

Los organizadores del evento anunciaron que habían “descalificado” a Booker y admitieron que “desconocían” su estatus de género. La junta agregó que Booker había estado esquivando sus llamadas desde la victoria.

“Queríamos brindar una actualización sobre lo que está sucediendo después del Campeonato Mundial Oficial de Strongman Games 2025 que se llevó a cabo en Arlington, Texas, durante el fin de semana. Parece que un atleta que es biológicamente masculino y que ahora se identifica como mujer compitió en la categoría Abierta Femenina. Los funcionarios oficiales de Strongman no estaban al tanto de este hecho antes de la competición y hemos estado investigando intensamente desde que fuimos informados. Se ha intentado contactar al competidor involucrado pero no se ha recibido respuesta”, aseguraban en un comunicado.

La organización añadió que si hubieran sabido de la supuesta identidad de género de Booker, “a esta atleta no se le habría permitido competir en la categoría Open Femenina”.

La noticia generó una gran polémica que ha ido a más tras salir a la luz como fue descubierto el engaño de Booker.

Los organizadores de la competición de la Mujer Más Fuerte del Mundo solo se dieron cuenta de que la ganadora inicial era transgénero cuando videos pornográficos súper gráficos que comenzaron a circular en línea.

Estrella de porno duro

Jammie Booker, de 28 años, fue descalificada el martes después de que los organizadores anunciaran que había violado las reglas oficiales del Campeonato Mundial de Strongman Games al no competir en la categoría correspondiente a su sexo biológico. Nadie sabía que Booker era transgénero hasta que en redes comenzaron a compartir imágenes gráficas de la vida pasada de la estadounidense como estrella porno duro, según ha desvelado Andrea Thompson, la levantadora de pesas del Reino Unido que a hora ha obtenido el título de la mujer más fuerte del mundo después de que Booker fuera descalificada.

“Provenía de un sitio web de entretenimiento para adultos, digámoslo así. Fotos y videos muy explícitos de esta persona, que obviamente ponían en duda su género”, declaró Thompson al Daily Mail sobre los videos.

La especulación explotó después de que varios usuarios de redes sociales, incluido John Dorsey, el influencer neoyorquino conocido como Goob, vincularan a Booker con una estrella de cine para adultos conocida como "Jammie Jay".

Un perfil en IAFD, la base de datos de películas para adultos en Internet, indica que la intérprete es una “mujer trans”. Además, se sabe que Booker usa la red social @jammiejaysvids en TikTok.

El sitio web IAFD (base de datos de películas para adultos en Internet) también muestra que Jammie Jay fue nominada a un premio en los 'Trans Erotica Awards Show' tanto en 2020 como en 2022.

Una bomba que no tardó en difundirse entre los competidores.

Según Thompson, los organizadores estaban “horrorizados” por la supuesta carrera cinematográfica para adultos de Booker y prometieron “investigar”.

"Creo que le dieron un plazo de 24 horas para responderles... solo para decir sí, no, lo que sea, solo para confirmar o negar, y no les respondió", añadió la atleta británica.

Cuando Booker no ofreció ninguna explicación, los organizadores publicaron su declaración despojándola del título de campeona.