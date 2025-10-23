Vinicius Junior, cerca de un nuevo récord con el Real Madrid: superaría a Cristiano Ronaldo y a Karim Benzema

El Real Madrid sigue imparable. A pesar del tropiezo ante el Atlético de Madrid, el equipo de Xabi Alonso no ha bajado el ritmo y ha vuelto a sumar una nueva victoria. Esta vez era en Champions, su competición favorita, ante un rival que no le puso las cosas fáciles.

El Madrid venció 1-0 a la Juventus de Turín, pero demostró un gran nivel antes de la gran cita del fin de semana ante el F.C. Barcelona. Sin embargo, uno de los protagonistas de la noche fue Vinicius Junior.

Tras un partido donde estaba siendo algo discreto, se inventó una jugada mágica que propició el primer y único gol. Con ella, sin quererlo, se acercaba a lograr un nuevo récord con el Real Madrid en la Champions League.

El gol de Madrid, obra de Vinicius

Corría el minuto 57 y el Madrid seguía empate en el marcador. La Juventus, que había salido mejor en la segunda mitad, amenazaba con adelantarse en el partido. Los italianos tuvieron varias oportunidades, pero no supieron aprovecharlas.

El partido comenzó a convertirse en una ida y vuelta, y es ahí donde los blancos se sienten más cómodos. Sin embargo, el gol llegó de una genialidad. Vinicius, que estaba apareciendo poco en el encuentro, se inventó una jugada espectacular donde se marchó de tres jugadores para después disparar.

El golpeo era bueno, pero dio en el palo. La jugada podía quedarse en un aviso del Madrid pero Bellingham, que estuvo muy listo, se adelantó a su defensor y cazó el rechace, poniendo el 1-0 en el marcador. Aunque el balón venía de un rechace, la jugada fue contada como asistencia de Vinicius por la competición, algo que acerca al brasileño a alcanzar un dato histórico para el club.

La asistencia del brasileño le acerca a un nuevo récord

Tras el partido, la propia Champions League decidió contar el disparo al palo de Vinicius Junior como asistencia. Y sin quererlo, el brasileño se acercaba a una cifra histórica en el Real Madrid. Con toda la competición por delante, Vinicius está a tan solo dos asistencias de igualar las cifras de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

Ambos futbolistas cuentan con 27 asistencias en la competición europea, mientras que Vini acaba de alcanzar las 25. Por tanto, de conseguir tres asistencias más, se colocaría como el máximo asistente del Real Madrid en la Champions League.

Real Madrid C.F. v Juventus FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 AFP7 vía Europa Press Europa Press

Las miradas puestas en el clásico

Tras la victoria en Champions, el Real Madrid llegará con buenas sensaciones al partido del domingo. Los de Xabi Alonso buscarán alejarse del Barcelona en la clasificación y mantener su buena racha. De conseguirlo, los blancos ya se pondrían a cinco puntos de los culés.

Por su parte, el Barcelona llegará a la cita tras la goleada al Olympiacos (6-1). Los de Hansi Flick tratarán de colocarse líderes de LaLiga EA Sports en su visita al Santiago Bernabéu.