Volkanovski vuelve a recordar el KO de Ilia Topuria: "Me dejó roncando"

El legado de Ilia Topuria será recordado para siempre dentro de la UFC. Cuatro años dentro de la compañía bastaron para que el hispano-georgiano tuviera la oportunidad de alzarse como campeón del peso pluma.

Una oportunidad que no desaprovechó, puesto que el 18 de febrero de 2024 Topuria logró una de las victorias más importantes de su carrera. Con todo en su contra, 'El Matador' venció a Alexander Volkanovski, uno de los mejores en la historia de la división, tras un nocaut fulminante en el segundo asalto.

Desde entonces, su figura ha cambiado por completo, y tanto la UFC como los propios peleadores han mostrado un respeto digno de leyenda. Todos comenzaron a reconocer el tipo de luchador que es, al tiempo que siguió haciendo historia.

Como primera defensa del cinturón, Max Holloway fue el candidato. Sin embargo, ni los mejores luchadores del peso pluma fueron capaces de vencerle. En este caso, el estadounidense cayó derrotado por nocaut en el tercer asalto e Ilia Topuria se convertía en uno de los luchadores más peligrosos de la empresa. Y tras ello, comenzó su camino en el peso ligero, donde logró acabar con Charles Oliveira para coronarse como doble campeón de la UFC, a pesar de haber tenido que dejar vacante el cinturón de las 145 libras.

Ahora, más de un año después, la primera gran prueba en el camino de Topuria, Alexander Volkanovski, ha vuelto a rememorar lo sucedido aquel mes de febrero.

Volkanovski no olvida el KO de Topuria

La primera derrota de Alexander Volkanovski en el peso pluma vino de la mano de Ilia Topuria. El australiano, que había sido derrotado en el peso ligero por Islam Makhachev tras una tremenda patada a la cabeza, cogía la pelea con el hispano-georgiano tres meses después de su dura caída.

Y ahora, un año después de aquello, 'The Great' ha vuelto a hablar de la pelea. Durante una entrevista para 'The Unscripted Show', Volkanovski ha asegurado que el nocaut de Ilia fue muy duro. "Obviamente Ilia puede pegar muy duro, lo hemos comprobado. Nunca he estado completamente desconectado de esa manera, estuve apagado durante un par de minutos. Una conexión limpia... me dejó roncando".

Topuria rechaza una revancha con Volkanovski

Tras la gran victoria de Ilia sobre el australiano, el camino de ambos se separó por completo, Topuria ascendió al peso ligero en busca de nuevos retos, mientras que Volkanovski buscó su redención y logró coronarse de nuevo como campeón de las 145 libras.

Sin embargo, una posible revancha sigue resonando entre los aficionados. Pero el hispano-georgiano lo tiene claro. Ante las posibles dudas, Ilia ha dejado claro que no volverá a pelear con 'Volk'. Así lo confirmó en la rueda de prensa tras su victoria a Charles Oliveira, cuando fue preguntado si volvería a pelear con él.

"No, no, no, no. No queremos hacerle eso a Volk", aseguraba.

El futuro de Alexander Volkanovski

Tras vivir lo más duro del deporte, Alexander Volkanovski se repuso de todo lo negativo y volvió a reinar la división. En abril de 2025, el australiano venció a Diego Lopes por decisión unánime y recuperó el título.

Y ahora, su camino en la división sigue firme. Según las diversas informaciones, se enfrentará a Lerone Murphy en la que será su vuelta a una defensa del cinturón. El británico, número cuatro de la división, pondrá a prueba si hay Volkanovski para rato o, de lo contrario, si su tiempo como campeón ha acabado.