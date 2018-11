10.000 nuevas hipotecas, paradas a la espera del Tribunal Supremo

Hasta el próximo 19 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística no hará público el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad. El dato esclarecerá cuánta importancia ha tenido el compás de espera que se ha dado el Tribunal Supremo para confirmar o no la sentencia emitida el 16 de octubre pasado, en la que cambiaba su criterio acerca de quién tiene que hacerse cargo del importe del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Hasta conocer el texto definitivo, se mantiene que son los prestatarios (los hipotecados, en definitiva) los que tienen que pagar a la hacienda regional, y no los bancos, aunque la última sentencia, paralizada, decía todo lo contrario. En octubre de 2017, el Consejo General del Notariado registró la firma de 25.609 hipotecas sobre vivienda, por un importe medio de 147.000 euros.

Los datos del pasado mes no serán los mismos, por mucho que las entidades financieras hayan hablado de normalidad en la operativa de estos préstamos en las dos últimas semanas. Esta tesis parece muy probable, toda vez que se trata de préstamos cuya negociación se inició a comienzos del verano. Los bancos no esconden que las nuevas operaciones de financiación se han ralentizado y, en algunos casos, paralizado a la espera de conocer con carácter definitivo cómo se resuelven las dudas.

Reclamar a la Hacienda regional

Quienes se encuentran en el proceso de compra de una vivienda y a la espera de conseguir la financiación necesaria para llevar adelante la operación, han preferido esperar a la firma de la escritura pública hasta que el Tribunal Supremo clarifique quién carga con el IAJD. Algunos analistas del sector calculan que se han podido ver «ralentizadas» unas 10.000 firmas.

El Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados representa apenas una media del 1% sobre el montante total de la hipoteca, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se realice la operación. En octubre de 2017, la media de una hipoteca era de 147.000 euros. El coste asumido por el prestatario por tanto ascendería A entre 735 euros y 2.205 euros. Teóricamente, un coste que no debería afectar de ninguna manera a las operaciones de compraventa de vivienda.

El problema reside en que el tomador de la hipoteca firma el compromiso de pago del IAJD en el momento de firmar la escritura pública aunque tiene un mes para hacerlo efectivo en la hacienda de la comunidad autónoma. La reclamación de las cantidades anteriormente citadas puede convertirse en un suplicio de trámites burocráticos.

A la resolución del dilema sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados se une estos días otra noticia que afecta a las hipotecas: la recuperación del euribor. El índice de referencia para los tipos de interés de la mayoría de los préstamos sobre viviendas tocó fondo el pasado mes de marzo (-0,191%) y desde entonces ha comenzado una muy lenta subida que lo ha llevado hasta el -0,154%. Hace un año, este indicador estaba en el -0,18%, lo que significa que aunque sigue siendo negativo (lleva 33 meses consecutivos así), es menos negativo que hace doce meses. Por lo tanto, las hipotecas que se revisen de ahora en adelante verán cómo la cuota mensual se incrementa ligeramente.

Según Gustavo Martínez, analista de XTB, «estamos ante un claro cambio de tendencia» producido por dos razones fundamentales: las inminentes subidas de tipos de interés por parte del BCE, que comenzarán en 2019, y el «tapering» o fin del programa de compras de bonos del banco central de la zona euro. «Si aumenta el precio del dinero, por fuerza el euribor va a incrementarse en mayor proporción. Si además le añadimos retiradas de estímulos monetarios, vamos a ver una contracción de la oferta de dinero, y ya se sabe que, a igual demanda, una reducción de oferta produce un aumento del precio por las leyes naturales del mercado», subrayó. «La buena noticia es que ante un encarecimiento del endeudamiento es posible que la demanda de vivienda caiga, y con ella, su precio», dijo.