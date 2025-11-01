125 años construyendo infraestructuras deportivas

FCC celebra este año su 125 aniversario, cifra que muy pocas compañías pueden exhibir. Fundada en 1900, la empresa ha evolucionado desde la gestión de servicios urbanos y la obra civil hasta convertirse en un referente mundial en infraestructuras de todo tipo. En ese recorrido, su aportación al ámbito deportivo se ha consolidado como una de sus áreas más destacadas, un espacio donde ingeniería, innovación y funcionalidad confluyen para dar forma a recintos emblemáticos.

A lo largo de su historia, el área de construcción del Grupo FCC se ha adaptado a cambios económicos, tecnológicos y sociales, liderando grandes proyectos de ingeniería civil, transporte, energía, agua y edificación. Con el tiempo, esta experiencia la llevó a especializarse también en infraestructuras deportivas, un ámbito que exige de creatividad en la soluciones constructivas, innovación, y excelencia técnica, junto con valores como la sostenibilidad así como una profunda comprensión del uso social de la infraestructura.

Su presencia internacional le ha permitido ejecutar proyectos de enorme complejidad, fortaleciendo su reputación.

La construcción del espacio deportivo

En el ámbito de las infraestructuras deportivas, FCC Construcción ha llevado a cabo más de 25 instalaciones de gran envergadura en todo el mundo. Se trata de proyectos que abarcan estadios de fútbol, espacios multideportivos, circuitos de motociclismo o complejos de atletismo, diseñados para acoger competiciones de primer nivel y eventos internacionales.

Cada uno de estos proyectos se ha desarrollado bajo los principios que guían la actividad global del grupo: innovación técnica, sostenibilidad medioambiental y compromiso con la calidad.

A lo largo de estos 125 años, FCC se ha consolidado como referente internacional en el diseño y construcción de infraestructuras que mejoran la calidad de vida. Ese compromiso encaja de manera natural con su actividad en el ámbito deportivo: el deporte es expresión del bienestar colectivo, y las infraestructuras que lo hacen posible son parte esencial del tejido urbano.

Durante 125 años, la compañía ha acompañado la transformación de las ciudades, participando en su desarrollo económico y social. Ahora, ese papel se amplía al ámbito del ocio, la cultura y la práctica deportiva.

El deporte como motor de innovación

La experiencia de FCC Construcción en instalaciones deportivas se apoya en tres pilares: la vanguardia técnica, que se traduce en soluciones constructivas modernas, materiales eficientes y diseños adaptados al uso intensivo y a las exigencias normativas; la capacidad de innovación, con métodos que optimizan plazos y costes sin comprometer la calidad; y, finalmente, la proyección internacional, que permite aplicar la experiencia adquirida en distintos contextos, trasladando el conocimiento acumulado de un proyecto a otro. Estos tres ejes convierten a FCC Construcción en un actor clave dentro de un sector donde la sostenibilidad y la tecnología marcan el rumbo.

Ejemplos de infraestructuras deportivas ejecutadas y en desarrollo, destacan el Metropolitano, el Santiago Bernabéu, distintos proyectos de reforma en el Nou Camp, Nou Mestalla, los espacios multiusos como Caja Mágica, Movistar Arena, Madrid Arena, entre otros a nivel nacional. En internacional, destaca por ejemplo el IBC London 2012, distintos estadios en Alemania y Polonia o el recientemente adjudicado estadio de Qiddiya en Arabia Saudí.

Un futuro con mirada global

El área de construcción del Grupo FCC hoy reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor social. La experiencia acumulada a lo largo de su historia se proyecta ahora hacia un futuro que exige nuevas respuestas: infraestructuras deportivas inteligentes, recintos energéticamente eficientes y construcciones adaptadas a las necesidades de las comunidades locales.

El legado de FCC se mide en la huella que deja en cada ciudad, en cada comunidad y en cada espectador que usa las instalaciones construidas por la empresa.

En su aniversario, la compañía no solo celebra el pasado, sino que mira al futuro con la misma ambición que la ha acompañado desde 1900: construir espacios para vivir, compartir y disfrutar. Entre ellos, los del deporte, donde la técnica se une al espíritu humano y donde FCC Construcción se consolida como un referente en infraestructuras deportivas a escala mundial.