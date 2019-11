No habrá subida salarial para los funcionarios

Los funcionarios se quedan, de momento, sin la subida salarial prometida. Así lo ha confirmado el ministro de Política Territorial y Función Pública, Luis Planas, cuando ha asegurado durante un acto oficial que “desde el punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento, que en todo caso será devengado con fecha 1 de enero”, aunque tenga que ser “con efecto retroactivo”. Con esta declaración vuelve a echar un jarro de agua fría a las aspiraciones del colectivo público, que esperaba que el Gobierno cumpliera con la promesa de subir el salario a los funcionarios el 2% comprometido para 2020. En declaraciones ante los periodistas antes de inaugurar una jornada de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), el ministro ha indicado que esta medida solo es posible aplicarla “con un Ejecutivo con plenas capacidades que pueda responder a todos los temas que afectan a los ciudadanos, a los funcionarios y los empleados públicos”. Planas intenta neutralizar así las movilizaciones en contra de esta decisión anunciadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el de mayor representación, para exigir que la subida salarial se aplique desde el 1 de enero, haya o no Gobierno en firme. Para Planas, el cumplimiento de esta medida está sujeto “lógicamente” a la investidura del nuevo Gobierno. Nuestra intención es que haya uno cuanto antes y que a partir de ahí se pueda producir el incremento comprometido”. Ha descartado que el retraso en la aplicación de esta medida sea presupuestario, ya que “con el Presupuesto prorrogado no se plantearía ningún problema para aplicarla”, y lo achacó “simplemente” a la interinidad del Ejecutivo, decisión avalada “por los servicios jurídicos ministeriales”. Sí confirmó el ministro que durante el mes de diciembre se convocarán las comisiones de Igualdad y de Seguimiento de los acuerdos de empleo público, tal y como se comprometió esta misma semana con los sindicatos.

