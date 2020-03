Algunos llaman chovinistas a quienes subrayan la potencia de España en el mundo global, en ocasiones superior a lo que nos corresponde como país. No somos China ni EE UU ni Gran Bretaña. Nuestra población está por debajo de la francesa o la italiana, pero triunfamos en algunos deportes tanto o más que las grandes potencias. Por ejemplo, en fútbol, en basket o en el tenis.

La lengua española no es la más hablada del planeta, pero ya quisieran franceses y alemanes tener algo parecido. Es obvio que no es sólo el idioma de España. La universalidad del castellano emerge por el empuje que otrora ejercieron unos antepasados que se fueron a descubrir mundos y lo hicieron, por algo más que la mera casualidad. No de otra manera se entiende que recorrieran con sus rudimentarios barcos desde Tierra de Fuego hasta el mar de Alaska, y dejaran su impronta en los territorios que pisaban.

Los ingleses bautizaron como Armada Invencible a la Marina de Guerra del Imperio español, que existió de verdad. No es una invención ni de la derecha ni de la ultraderecha.

Ahora los tabloides británicos llaman Armada Invencible a nuestros equipos de fútbol, tenis o basket, cuando se imponen en los grandes torneos.

Otros utilizan la expresión “Armada española” para identificar a las empresas nacionales que se han hecho grandes en el exterior, como Santander, Telefónica, Inditex, Iberdrola, ACS, Ferrovial, Acciona y tantas otras.

Con frecuencia en España nos infravaloramos como país. Por fortuna aún hay quien nos ve de otra manera allende las fronteras.