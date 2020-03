El Gobierno sigue sin dar la lista de sectores que tienen que parar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa las próximas dos semanas, entre el lunes 30 de marzo y el jueves 9 de abril, y recibirán un permiso retribuido recuperable. A la hora de explicar cuáles son las actividades consideradas esenciales, Sánchez remitió al decreto por el que se declaró el estado de alarma, a la espera de que tuviese lugar el Consejo de Ministros extraordinario de este domingo. Sin embargo, el anuncio dejó numerosas incógnitas abiertas sobre ciertos sectores, como el del reparto de productos que no sean de primera necesidad, gestorías, bancos o determinadas actividades industriales, que hoy también han quedado sin resolver. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha intervenido tras el Consejo y ha declarado que entran dentro de las actividades esenciales “los profesionales sanitarios, de cuidado de personas vulnerables o los que trabajan en la logística de la compra”. “La Administración podrán desempeñar su trabajo desde sus domicilios”, ha añadido. El resto de profesionales que no están en esta lista no irán a trabajar. “Endurecer el confinamiento al que ya estamos sometidos” tiene como objetivo equiparar la movilidad a la de los fines de semana para reducir el contagio, han explicado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Montero. “No se trata de un cierre de actividad”, añadió Montero.

No esenciales

“La idea es que un trabajador que trabaja en una obra, a partir del 30 de marzo no lo hará y podrá tener ese permiso retribuido. En cambio, un enfermero sí lo hará”, explicó ayer Pedro Sánchez. Por lo tanto, la construcción se verá perjudicada en su totalidad, a excepción de aquellas empresas que se dediquen al mantenimiento de instalaciones hospitalarias. En cuanto a la industria, tendrán que cesar su actividad todas compañías que no se dediquen a la fabricación o distribución de material necesario para lidiar contra la pandemia. Los tres sectores estratégicos que podrán mantener sus actividad son: el agropecuario, la pesca y las empresas auxiliares primarias adscritas al sector; el farmacéutico, químico y los fabricantes de equipos médicos y sanitarios; y el textil, que debe haber reorientado su producción a la fabricación al material de protección sanitaria. “La industria del automóvil, aeronáutica, textil y alcohólica” se está reorientado para proveer de productos esenciales, especificó Montero, para producir mascarillas, respiradores, geles hidroalcohólicos, entre otros productos.

Esenciales

Por lo tanto, las actividades consideradas esenciales son la producción agrícola o el abastecimiento de productos alimentarios o farmacéuticos, así como toda la sanidad, que continuarán con su labor ordinaria como hasta ahora, según anunció ayer Sánchez. También citó a los medios de comunicación como “actividad esencial”, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, protección civil, salvamento y extinción de incendios. Asimismo, se contempla la adopción de medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y de gas natural y la continuidad del transporte público, sujeto a notables restricciones.

En cuanto a las actividades conexas a los suministros básicos, el Gobierno no ha anunciado ninguna nueva restricción. Se mantendrán por lo tanto, las actividades de verificación de la conformidad; la reparación y mantenimiento de instalaciones y, en particular, de equipos médicos y veterinarios; la reparación y mantenimiento de maquinaria; la reparación de equipos y aparatos para laboratorios, aeronaves, material rodante ferroviario y cualquier tipo de transporte público; servicios de mantenimiento y limpieza; comercios asociados a la venta de material para dichos servicios, como ferreterías, electricidad, electrónica, pinturas, tintes y similares; las actividades y servicios que permiten la actividad logística y, finalmente, los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos, servicios de grúa, asistencia en carretera, suministros de piezas o reposición de neumáticos o cristales necesarios para su funcionamiento. Además, el decreto de estado de alarma protege actividades de abastecimiento y de suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y gas natural.

Los sectores estrictamente imprescindible son los siguientes:

1. Cultivos no perennes

2. Cultivos perennes

3. Propagación de plantas

4. Producción ganadera

5. Producción agrícola combinada con la producción ganadera

6. Actividades de apoyo a la agricultura, ganadería y preparación posterior a la cosecha

7. Silvicultura y otras actividades forestales

8. Explotación de la madera

9. Recolección de productos silvestres, excepto madera

10. Servicios de apoyo a la silvicultura

11. Pesca

12. Acuicultura

13. Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

14. Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

15. Procesado y conservación de frutas y hortalizas

16. Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, de productos lácteos, almidones, de alimentación animales, de bebidas

17. Fabricación de productos lácteos

18. Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos

19. Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

20. Fabricación de otros productos alimenticios

21. Fabricación de productos para alimento animal

22. Fabricación de de bebidas

23. Preparación e hilado de fibras textiles

24. Fabricación de tejidos textiles

25. Acabado de textiles

26. Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir

27. Fabricación de cuerdas , cordeles, bramantes y redes

28. Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir

29. Fabricación de otros productos textiles de uso técnico e industrial

30. Confección de ropa de trabajo

31. Confecciones de otras prendas de vestir y accesorios

32. Fabricación de calzado

33. Aserrado y cepillado de madera

34. Fabricación de envases y embalajes de madera

35. Preparación de pasta papelera, papel y cartón

36. Fabricación de papel y cartón ondulados, fabricación de envases y embalajes de papel y cartón

37. Fabricación de artículos papel y cartón para uso doméstico, sanitario e higiénico

38. Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias

39. Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos

40. Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas de imprenta y masilla

41. Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento; fabricación de perfumes y cosméticos

42. Fabricación de productos farmacéuticos de base

43. Fabricación de especialidades farmaceúticas

44. Fabricación de otros productos de caucho

45. Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico

46. Fabricación de envases y embalajes de plástico

47. Fabricación de vidrio hueco

48. Fabricación y manipulado de otro vidrio, incluido el térmico

49. Fabricación de equipos de radiación, electrodomésticos y electroterapéuticos

50. Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos

51. Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo