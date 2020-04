Las ventas de DIA suben de forma “significativa” en marzo en España por el coronavirus

DIA ha registrado un buen inicio de año en su principal mercado, España, después de un turbulento 2019. La compañía incrementó sus ventas en su país de origen un 1,9%, hasta los 1.060 millones de euros, empujado por un buen mes de marzo. En un avance de resultados enviado a la CNMV, la compañía de distribución asegura que, a pesar de haber reducido su parque de tiendas en el país en un 11,2%, el mes pasado registró un “aumento significativo” de las ventas netas por el COVID-19, “como consecuencia de las compras de almacenamiento previas al confinamiento, así como al incremento de las compras durante el confinamiento por el mayor consumo de comida en los hogares, en detrimento de otros canales”, según explica, si bien no ofrece datos concretos de facturación. En febrero, el grupo logró ventas comparables positivas en España por primera vez en tres años “confirmando el avance inicial del proceso de transformación que incluye la mejora del surtido, un modelo de franquicia actualizado y la mejora en toda la cadena de suministro y red de tiendas”, según ha asegurado.

Situación global y financiera

En conjunto, DIA registró un retroceso en su facturación del 2,1%, hasta los 1.696 millones de euros. No obstante, la compañía ha destacado que las ventas netas se han mantenido “estables” a pesar de un descenso del 11,7% en el número de tiendas y el impacto negativo del efecto divisa en Brasil. En este país, sus ventas retrocedieron más de un 13%. Es el único mercado del grupo donde su facturación neta fue negativa entre enero y marzo.

A la vista de las condiciones actuales de mercado y “al reto que supone ahora para el grupo acceder a los mercados de deuda”, DIA están priorizando “otras alternativas para atender el vencimiento de los bonos a medio plazo que vencen en abril de 2021”, incluyendo una oferta de canje de deuda (debt-for-debt exchange) y solicitud de consentimiento (consent solicitation).

La compañía también ha comunicado que Stephan DuCharme, actualmente presidente no ejecutivo del consejo de administración de Grupo DIA, se convertirá en presidente ejecutivo de la cadena de supermercados tras la salida de Karl-Heinz Holland, que dejará su cargo, tanto de consejero delegado como de miembro del consejo de administración, el próximo 20 de mayo. Ducharme asumirá su nuevo cargo “brindando orientación estratégica al equipo bajo el nuevo modelo de organización”, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). DuCharme lideró, en nombre de L1 Retail, la inversión inicial en el Grupo DIA siendo presidente no ejecutivo del consejo desde mayo de 2019. Fue consejero delegado de X5 Retail Group, la cadena de supermercados más grande de Rusia, entre 2012 y 2016 y desde noviembre de 2015 ejerce la posición de presidente no ejecutivo de X5 Retail Group.