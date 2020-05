Fase 0: ensayo general

Comercios: Dos desinfecciones al día y grandes tiendas cerradas hasta

¿Abrirán las tiendas de más de 400 metros cuadrados?

El Gobierno se ha echado atrás y las tiendas medianas y grandes, al margen de los centros comerciales, deberán esperar nada menos que al 25 de mayo para abrir sus puertas. Y eso en el caso de que todo transcurra con normalidad. Cualquier paso atrás demoraría aún más la esperada apertura, que implicará la auténtica entrada en la normalidad en las grandes ciudades. Aunque el Gobierno contemplaba que las tiendas de más de 400 metros cuadrados pudieran abrir el 11 de mayo, por ahora se ha retrasado la autorización. Solo el pequeño comercio, con un cliente por dependiente, puede operar desde hoy. Los locales comerciales de superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados tendrán que reducir al 30% su aforo habitual tanto en una planta como en varias.

¿Puedo utilizar los aseos de los comercios que estén abiertos?

No. Salvo causa de fuerza mayor, los aseos de los comercios y restaurantes con servicio de recogida que abran hoy no podrán ser utilizados por los clientes. Sí, con solo un cliente a la vez, los de los bares correspondientes a las terrazas que abran hoy, por arrancar directamente en la fase 1 (la isla balear de Formentera y las canarias La Gomera, El Hierro y La Graciosa). En caso de que se tuvieran que utilizar los aseos de los comercios, se tendrá que llevar a cabo de forma inmediata una limpieza tanto de los sanitarios como de los grifos y de los pomos.

¿Habrá medidas de protección adicionales?

Los comercios tendrán que contar con papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en las que depositar pañuelos o cualquier otro material desechable. Las papeleras se tendrán que limpiar con frecuencia, al menos una vez al día y se tendrá que facilitar gel desinfectante a los clientes.

¿Habrá horarios especiales para los mayores?

Los locales comerciales que abren hoy deben disponer de horarios prioritarios para los mayores de 65 años y de un sistema de recogida de productos escalonada para evitar aglomeraciones.

¿Y si la tienda tiene escasa ventilación?

El BOE indica que las instalaciones que abran deberán garantizar una ventilación «adecuada» y revisar una vez al día los sanitarios, pomos y grifos.

¿Abren los mercadillos al aire libre?

Sí. Siempre que así lo determinen las autoridades locales previa comunicación a las autoridades sanitarias autonómicas. Tendrán prioridad los de alimentación y productos de primera necesidad con garantías de no manipulación de los productos por los clientes. Habrá una limitación al 25% de los puestos habituales y una afluencia un tercio inferior a la habitual.

¿Estará todo higienizado?

Se determina que se realicen desinfecciones al menos dos veces al día. Obligatoriamente, una de ellas se realizará al final de la jornada y la otra, preferentemente, a mediodía. Deberá haber papeleras, mejor con tapa, y limpieza cada cambio de turno de los puestos de trabajo. También se exige la desinfección diaria de los uniformes, máquinas expendedoras y lavanderías.

¿Puedo charlar con el dueño?

Lo estrictamente necesario para la compra o el servicio.

Transporte: Dos personas por fila en el coche, todas con mascarilla

¿Puedo ir con otra persona o con familia en coche?

La norma ha cambiado. Desde hoy, en los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta 9 plazas, podrán viajar dos personas por cada fila de asientos, siempre que usen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre ocupantes.

¿Puedo montar en la plaza del copiloto en el taxi?

No. En el taxi y VTC podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, excepto en la del conductor, en la que solo viajará él mismo.

¿Puedo ir en transporte público sin mascarilla?

Desde hoy es oblitario el uso de mascarillas que cubran nariz y boca a todos los usuarios de los servicios de transporte público y colectivo, tanto terrestre, como autobús, taxi, VTC y ferrocarril, así como transporte aéreo y marítimo.

¿Tienen que llevarla también los conductores y personal?

Sí. Los trabajadores que tengan contacto directo con los pasajeros tendrán que ir provistos de mascarillas, así como tener acceso a soluciones hidroalcohólicas.

¿Cómo tengo que sentarme en el metro o el bus?

En el autobús, metro y tren se distingue entre vehículos o vagones en los que todos los ocupantes deban ir sentados –la ocupación máxima se fija en el 50% de los asientos disponibles, manteniendo siempre vacía la fila posterior al conductor en los autobuses– y medios de transporte donde haya pasajeros de pie –dos viajeros por metro cuadrado en estas zonas y el 50% de los asientos disponibles.

Hostelería: Abiertos solo para recoger y con cartas en pizarra o cartel

¿A qué hora abren los restaurantes y bares?

Solo estarán abiertos en la fase cero en el horario de recogida. El cliente podrá llamar por teléfono o contactar con el restaurante de forma «online» y este fijará un horario de recogida del mismo «evitando aglomeraciones».

¿Me lo traen a casa?

Depende del establecimiento. En todo caso, los locales deberán contar con un espacio señalizado para la recogida de los pedidos y el pago, y garantizar la separación de dos metros, con mamparas en caso de ser necesario.

¿Puedo comer el pedido en el local si es algo rápido?

No. El tiempo de permanencia de clientes en los restaurantes «será el estrictamente necesario» para la recogida.

¿Puede haber varios clientes?

Sí, siempre que la atención sea individualizada por varios empleados y se mantengan las distancias de seguridad.

¿Y las terrazas de la fase 1?

Allí donde se permita la apertura de terrazas de bares y restaurantes con un aforo del 50% de las mesas permitidas se deberá mantener la distancia física de al menos dos metros entre las mesas.

¿Puede haber un grupo tomando algo en la terraza?

Se han autorizado las reuniones en las terrazas de hasta un máximo de diez personas por mesa o grupo de mesas. Las que se utilicen para este fin «deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se respete la distancia mínima».

¿Me tienen que cambiar de mantel?

Se prioriza la utilización de manteles de un solo uso o el cambio de manteles entre clientes. Se fomentará el pago con tarjeta, limpiando el datáfono, y se evitará el uso de cartas de menú uso común.

Reformas: Deshabitadas y sin molestar a vecinos

¿Puedo comenzar las obras ya?

Desde hoy mismo, pero solo en viviendas deshabitadas y en locales cerrados.

¿Y si se quejan los vecinos?

Como en cualquier reforma, es conveniente avisar al presidente de la comunidad o al administrador del carácter y duración de las obras. La norma especifica que no se puede producir «interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra», es decir, con los vecinos.

¿Y si la obra no interfiere en el recorrido de los vecinos?

No hay problema. Se autorizan aquellas obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras.

¿Y si la reforma necesita usar zonas comunes para mover materiales?

Se deben adoptar todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos.