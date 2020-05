Desplome récord: EE UU sufre la mayor caída de su producción industrial en más de 100 años

La producción industrial de Estados Unidos sufrió una caída récord en abril por culpa de la pandemia, que ha causado la paralización de las cadenas de producción, las de suministros y, además, hundió la demanda y el consumo, lo que respalda las previsiones que esperaban los analistas de que la economía se contraería en el segundo trimestre a su peor ritmo desde la Gran Depresión de los años 20 del siglo pasado. En concreto, los resultados industriales depararon un abrupto descenso 11,2%, una cifra jamás vista en los 101 años de los que se tienen registros oficiales en la historia de este índice, según confirmó la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en su última publicación. En términos interanuales, la producción industrial descendió, incluso más con respecto a abril del año pasado, hasta un 15%.

El supervisor bancario norteamericano señaló que la caída fue generalizada en todos los sectores producitvos, al ralentizar o suspender sus operaciones la gran mayoría de las factorías, lo que provocó que se acelerará la caída. La producción manufacturera se desplomó un 13,7%, el mayor descenso de la historia, tras registrar caídas en todas las industrias, especialmente en la componentes y vehículos de motor (-70%). En términos interanuales, el dato es aún peor, ya que la producción manufacturera se redujo un 18%. Entre el resto de sectores, la minería descendió un 6,1% en términos intermensuales y un 7,5% respecto a abril de 2019.

El repunte de China

La actividad de las fábricas chinas registró el pasado mes de abril un crecimiento de casi el 3,9% respecto al mismo mes de 2019, lo que representa el primer crecimiento de la producción industrial de China en lo que va de año, según informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del gigante asiático. De esta manera, puso fin a las caídas registradas en los anteriores meses del año debido al impacto de la crisis del coronavirus en la economía nacional. Este dato está muy por encima de las previsiones de los analistas, quienes apuntaban a un crecimiento entorno al 1,5 % para este periodo. Pese a este repunte, la producción industrial sigue ofreciendo datos negativos, al descender un 4,9% en los cuatro primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2019, lo que supone una 3,5 puntos porcentuales menos respecto a la caída media del primer trimestre.

Pero esta primera subida de 2020 no será suficiente para contrarrestar los descensos interanuales acumulados que alcanzaron un 13,5 % interanual en los dos primeros meses de 2020, al que se sumó otro 1,1% en marzo. En el mes de abril, el crecimiento de la actividad de las empresas mineras fue del 0,3% interanual y de las de producción y suministro de electricidad, gas y agua del 0,2%. Por su parte, las fábricas manufactureras dejaron atrás la caída del 1,8% de marzo y elevaron un 5% su producción. Las fábricas de alta tecnología registraron un fuerte crecimiento del 10,5% en su producción en el cuarto mes del año, mientras que las de equipamiento mostraron un repunte de su actividad del 9,3%. En sus conclusiones, la ONE asegura que los datos publicados muestran que “la economía nacional está regresando paulatinamente a la normalidad”, aunque advierte de que la estabilidad de esa recuperación podría verse afectada si no se controla expansión del coronavirus en el mundo.