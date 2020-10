El Gobierno entrega a fondo perdido 16.000 millones a las comunidades para los gastos de la pandemia

El presidente del Gobierno ha presentado una de sus nuevas medidas estrella: el Fondo Covid-19, que según manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es “la mayor transferencia de recursos aprobada nunca en España para las comunidades autónomas, al margen del sistema de financiación. Es un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver, no les generará más deuda ni carga de intereses”. Por tanto, el Estado asumirá todo el coste de este nuevo fondo, que irá dirigido fundamentalmente a sanidad y educación.

El fondo se divide en cuatro tramos y repartirá 16.000 millones de euros para compensar el gasto generado por culpa de la pandemia. 9.000 de esos millones, más de la mitad de los recursos, irán asociados a gasto sanitario; 2.000 millones asociados al gasto en educación; y 5.000 millones según criterios relacionados con la merma de ingresos. “El mayor desembolso jamás realizado por un Gobierno español”, reiteró Sánchez. Las comunidades con superávit de años anteriores pendiente de aplicación podrán destinarlo a cubrir sus necesidades de financiación.

Este fondo se entregará a través de transferencias directas, así que las regiones no tendrán que devolverlo ni generarán deuda por ello, “algo muy importante para mantener la liquidez. Son recursos que se reparten sin condicionalidad”, insistió el presidente. Según cuantificó, esta cantidad equivale “a más del triple” de los presupuestos del que disponen ministerios como Sanidad o Educación.

