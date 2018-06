5 consejos para beneficiarte de tu nuevo banco

¿Estás pensando en cambiar de banco? Pues este es tan buen momento como otro cualquiera para hacerlo sin más demora, porque son muchas y muy variadas las ofertas bancarias actuales. Además, como existe la modalidad del banco online puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de casa, sin embargo, las ventajas no acaban ahí.

Es cierto que una buena parte de la población se mantiene en su banco de siempre por la pereza que les supone el cambio (cosa que con Internet, como mencionamos, no tiene sentido) y porque, en muchas ocasiones, no saben hasta qué punto pueden sacar provecho del nuevo banco. He aquí algunos de los consejos para sacar el máximo partido y dejar las dudas atrás.

1. Consigue pagar menos comisiones. Aunque se lleve mucho tiempo en una entidad bancaria (sobre todo si son de las de hace tiempo) no es de extrañar que el cliente acabe por pagar comisiones que se antojan un tanto elevadas. Esto no pasa al cambiarse a un nuevo banco, porque éstos últimos han sabido ver que es precisamente en aspectos como éste donde pueden obtener una ventaja y resultar más atractivos para sus futuros clientes. Los hay que cobran cero comisiones, incluso sin tener una nómina, es cuestión de echar un vistazo entre las diferentes opciones.

2. Pide algo a cambio de domiciliar la nómina. Aunque, como mencionamos antes, existe hasta la opción de tener cuentas bancarias sin la nómina y sin tener que pagar por ello, no es menos cierto que si se domicilia la nómina también se le puede sacar provecho. Para los bancos es una ventaja saber que sus clientes estarán ingresando cierta cantidad de dinero todos los meses y esto puede verse compensado. No es infrecuente ver como algunos bancos lanzan promociones cada cierto tiempo en forma de regalos u otras ventajas interesantes. Eso sí, no hay que dejarse llevar sólo por esos regalos, conviene pensar un poco más en el largo plazo a la hora de tomar una decisión.

3. Obtén una hipoteca más ventajosa. Al hilo de lo expuesto en el punto anterior cabe mencionar que cuando se elige un banco, más allá de lo atractivo que éste pueda parecer en un primer plano, resulta muy interesante saber cómo opera en cosas tan básicas como las hipotecas, algo a lo que suele recurrir cualquier persona en algún momento de su vida. Ya que se va a cambiar de banco, qué mejor que optar por aquel que ofrezca las opciones de hipotecas que sean más ventajosas para los clientes. Muchas han eliminado gastos asociados en forma de cláusulas u obligaciones.

4. Depósitos con mejores intereses. Ocurre que los bancos en los que uno lleva más tiempo, por norma general, no suelen ofrecer mejores condiciones económicas que a quienes entran nuevos. Es más, a estos últimos se les suele ofrecer unos intereses más elevados por sus depósitos así que, ¿por qué no cambiar?

5. Ahorro en los recibos. Las cantidades a este respecto no serán muy notables, pero todo va sumando, y puede que llegue a ser una ventaja si se acaba por dar el paso y se cambia de entidad bancaria.