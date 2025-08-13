El 80% de los fraudes bancarios ya ocurre en el móvil

Los móviles son el principal objetivo de los fraudes bancarios. Y es que el 80% de estas estafas sucede en este dispositivo, lo que supone un incremento de hasta ocho puntos respecto a un año antes, según el informe 'Tendencias de Fraude Bancario Digital en España 2025', elaborado por BioCatch.

Los dispositivos Android son especialmente vulnerables a ataques "malware" debido a su "amplia penetración" en el mercado español, puesto que el 70% de la actividad bancaria móvil se realiza desde estos. En este sentido, de acuerdo con la compañía experta en delincuencia financiera, durante los últimos años ha habido en España una "oleada continua" de fraude por "malware".

Asimismo, el informe resalta que en muchos casos de fraude es el propio usuario el que "abre la puerta", ya que en el 58% de los casos el "engañado" autoriza voluntariamente el pago.

Aunque la mejora de los controles de seguridad tradicionales ha reducido en un 23% los intentos de fraude con apropiación de cuentas en el primer trimestre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, los delincuentes se están adaptando. Ahora, en vez de centrarse en atacar sistemas, utilizan la ingeniería social para manipular a las víctimas y convencerlas de que sean ellas mismas quienes autoricen los pagos.

"Los delincuentes se han adaptado: ya no necesitan vulnerar sistemas, les basta con convencer persuasivamente a sus víctimas para que autoricen los pagos por sí mismas", ha explicado el director de Global Fraud Intelligence de BioCatch, Thomas Peacock.

Asimismo, el análisis alerta sobre el aumento del fraude con tarjetas, que ya está presente en más del 30% de las estafas reportadas.

"Una parte significativa de estos casos se produce a través del registro fraudulento de tarjetas en monederos digitales y de pagos autorizados mientras los "engañados" están al teléfono con los delincuentes, víctimas de una suplantación de identidad", explica BioCatch.

Estas son las estafas más comunes y las nuevas amenazas

Las estafas de inversión, las compras falsas y las ofertas de empleo fraudulentas siguen siendo los "tres grandes clásicos" de las estafas digitales en nuestro país. Sin embargo, el informe advierte sobre el surgimiento de nuevas amenazas impulsadas por la inteligencia artificial generativa (GenAI), que los delincuentes utilizan para manipular a sus víctimas de forma más sofisticada

A pesar de esta tendencia, la adopción de nuevas tecnologías como la biometría conductual ha demostrado ser eficaz. El informe registra una reducción del 52% en los fraudes por "toma de control" de cuentas (Account Takeover o ATO) gracias a este tipo de biometría, que identifica anomalías basándose en el comportamiento habitual del usuario.

"Es lo que promueve BioCatch, que defiende un enfoque basado en la detección de patrones conductuales sospechosos y señales biométricas invisibles que permiten anticiparse a los movimientos de los atacantes incluso cuando utilizan dispositivos nuevos o modifican sus métodos", sostiene la empresa.