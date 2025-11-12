Abertis extiende una de sus principales concesiones en Brasil hasta 2047

Arteris, filial de Abertis y uno de los mayores operadores de autopistas en Brasil, seguirá operando la autopista BR-101/RJ Norte hasta 2047, a través de su concesionaria Autopista Fluminense, según ha informado hoy la compañía participada por ACS.

Arteris opera la BR-101/RJ Norte desde 2008, un activo de 322 kilómetros de extensión que conecta Río de Janeiro con zonas metropolitanas y que atiende a 9,4 millones de habitantes en 13 municipios de Río de Janeiro, responsables del 18% del Producto Interno Bruto (PIB) del estado.

El nuevo contrato, que no prevé ningún pago inicial al organismo concedente (Ministerio de Transportes del Gobierno de Brasil), establece una importante modernización contractual para la concesionaria, incluyendo un ajuste de tarifas y un nuevo plazo concesional de 21 años, hasta 2047, así como una mínima exposición a variaciones de tráfico. Para mejorar la movilidad y la seguridad vial y la fluidez para los usuarios, la compañía ejecutará inversiones de aproximadamente 500 millones de euros en siete años, financiados con flujo de caja y deuda del propio proyecto, según ha detallado.

Gracias a esta renovación, Abertis ha destacado que se refuerza en uno de sus mercados clave, "contribuyendo a la estrategia de crecimiento y reemplazo de cash flows que sigue la compañía, con una cartera diversificada, capaz de seleccionar oportunidades de calidad tanto mediante fusiones y adquisiciones como extensiones de concesión, alargando la vida concesional del frupo". En los últimos años, Abertis ha renegociado con éxito la extensión de cerca del 70% del ebitda de su portfolio de concesiones, según ha afirmado la compañía.

8.000 kilómetros en Brasil

José Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha destacado que “esta operación supone una oportunidad clave para Abertis al prolongar un activo estratégico y fortalece nuestra posición como líder en Brasil, donde gestionamos más de 3.000 kilómetros de autopistas, una parte significativa del total de 8.000 kilómetros de Abertis. Con ello, aportamos estabilidad al grupo y demostramos nuestra capacidad para extender las concesiones actuales, manteniendo un portafolio equilibrado”, ha añadidio.

Arteris es la compañía líder especializada en la gestión de carreteras en Brasil, gestionando cerca de 3.200 kilómetros en los estados de São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Santa Catarina y Paraná. Sus autopistas administradas son las concesiones federales Litoral Sul, Planalto Sul, Régis Bittencourt, Fernão Dias y Fluminense, además de Intervias y ViaPaulista, que son concesiones del Estado de São Paulo. Además, la compañía, que emplea a más de 4.000 personas en el país, es el mayor inversor en el programa federal de concesiones de carreteras en la última década.