Un abogado explica el truco del "autodespido" en estos casos: "Tendrás derecho a cobrar el paro y una indemnización"

La modificación repentina de las condiciones contractuales, sin un proceso de diálogo previo o sin el consentimiento claro de los trabajadores, puede desencadenar consecuencias graves en el ambiente laboral. La incertidumbre generada por estos cambios suele traducirse en una pérdida de confianza hacia la empresa, alimentando el malestar generalizado y reduciendo la motivación. Además, las decisiones unilaterales pueden vulnerar derechos laborales básicos, lo que abre la puerta a conflictos legales, huelgas o incluso a una fuga de talento, especialmente entre los perfiles más cualificados.

El impacto emocional de estas modificaciones tampoco debe subestimarse. Empleados que de un día para otro ven alterados sus horarios, funciones o remuneración, pueden experimentar altos niveles de estrés, ansiedad o sensación de inestabilidad, afectando no solo su bienestar individual, sino también la dinámica colectiva del equipo. Según especialistas en gestión de recursos humanos, la clave está en la transparencia y la participación: cualquier cambio debe comunicarse con antelación, justificarse adecuadamente y, sobre todo, construirse en consenso. De lo contrario, lo que se presenta como una medida organizativa puede terminar sembrando un conflicto de largo alcance.

Andrés Millán, abogado laboralista dado a conocer por sus populares vídeos en redes sociales de carácter divulgativo acerca de los derechos de los trabajadores, expuso en una de sus recientes publicaciones la posibilidad de "autodespedirse" a uno mismo siempre y cuando se produzca un cambio de condiciones respecto a las horas trabajadas que indica el contrato. Es decir, si, por ejemplo, cuando un trabajador, sin aviso previo, pierdes sus condiciones de empleado a jornada completa y se produce un cambio en contrato a jornada parcial. "Muchos empleados pierden derechos por dimitir en vez de autodespedirse cuando la ley lo permite", asegura.

El "autodespido" como vía de escape del trabajo

El abogado, reconocido en redes sociales bajo el nombre de "Lawtips", explica la posibilidad que muchos empleados desestiman cuando sufren una injusticia de este calibre. "Un detalle rápido y muy importante para cualquier empleado si tu empresa te cambia el horario de repente de jornada completa a jornada parcial y que, por tanto, también pasas a ganar mucho menos dinero", incide. Esta variación condiciona todas las tareas y funciones del sujeto en cuestión, por lo que, el individuo cuanta con la capacidad de reacción de intervenir ejerciendo la práctica que Millán recomienda. "Este tipo de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo nunca pueden ser impuestas unilateralmente por el empresario", recalca.

"Muchos empleados dimiten sin más en estos casos, pero no. En realidad lo que puedes hacer es autodespedirte", indica el especialista en derecho laboral. Este proceso puede parecer complejo pero se convierte en la mejor alternativa cuando uno conoce las ventajas que puede conllevar. Al fin y al cabo, cuando uno se enfrenta a estas situaciones, lo más recomendable es tomar esta clase de decisiones para cortar el problema de raíz. Tal y como identifica el experto, si el empleado aboga por llevar a cabo esta acción "tendrá derecho a cobrar el paro, pero es que además también tendrás derecho a una indemnización, cosa que en caso de excedencia voluntaria o dimisión no tienes", sentencia.

Tipos de modificaciones sustanciales del contrato

Al igual que el cambio de jornada de trabajo ya mencionado, existen otro tipo de modificaciones contenidas en el artículo 41 que puede que alguna vez hayas sufrido y no te hayas dado cuenta. En la mayoría de situaciones, el empleado implicado puede llevar a cabo la práctica del "autodespido" si le conviene en términos laborales.