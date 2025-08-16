Un abogado laboralista explica lo que no debes hacer si sufres un accidente laboral: "Puedes estar perdiendo muchísimo dinero"

El mundo laboral presenta diversos riesgos que pueden derivar en accidentes, especialmente en sectores como la construcción, la industria manufacturera, el transporte o la minería, donde el manejo de maquinaria pesada, la exposición a sustancias peligrosas o las condiciones extremas aumentan la probabilidad de sufrir lesiones. Estos incidentes no solo afectan la salud del trabajador, sino que también pueden generar conflictos entre empleados y empresas, particularmente cuando hay dudas sobre la responsabilidad del accidente o sobre la adecuación de las medidas de seguridad implementadas.

La baja laboral, consecuencia directa de muchos de estos accidentes, puede generar tensiones adicionales si el empleador cuestiona su duración o validez, o si el trabajador considera insuficiente el apoyo recibido. En muchos casos, la falta de formación, la presión por cumplir plazos o la negligencia en la prevención de riesgos laborales son factores que agravan la situación, evidenciando la necesidad de una cultura de seguridad más sólida y de relaciones laborales basadas en la transparencia y el respeto mutuo. En este sentido, y como consecuencia de lo mencionado, algunas empresas tratan de bordear los límites de la legalidad, fruto del desconocimiento de sus empleados, con el fin de evitar pagar la indemnización correspondiente al damnificado.

Víctor Arpa, abogado laboralista que se ha dado a conocer por su éxito en redes sociales, expone las claves a considerar en cuanto al derecho laboral esclarecido en el Estatuto de los Trabajadores. El especialista en derecho es conocido por compartir con sus seguidores consejos sobre el mundo laboral y las "trampas" que llevan a cabo las empresas entre las sombras. De esta manera, sus fragmentos audiovisuales, que se imparten con fines divulgativos, sirven como puerta de entrada de nuevos trabajadores al mercado que quieren aprender sobre las barrera y libertades que tienen dentro de este ámbito.

Un abogado alerta sobre la indemnización del accidente

"Es una pena que muchos trabajadores no sean conscientes del dineral que están regalando por no reclamar su accidente laboral en plazo", asegura en relación al error que muchos empleados que han sufrido este tipo de imprevistos cometen. Este periodo de tiempo va hasta el año después a la concepción del alta médica o cuando te hayan concedido la incapacidad permanente, en el caso que proceda. "Nadie vendrá a pagarte esta indemnización porque para que la va a pagar la aseguradora de la empresa y para que te la pague la tienes que reclamar", recalca. Por tanto, este procedimiento es crucial para acceder al cobro de un derecho legítimo como es este.

Sin embargo, ¿cuál es la cantidad a cobrar en cada situación? ¿Se cobra una cantidad cerrada por día o depende del grado de lesión del paciente? Bueno pues estos temas también son considerados una vez se concluye la reclamación de la cuantía. Por un lado, el cálculo concierne las condiciones que el trabajador ha pasado hasta el punto de recuperarse y poder volver a reincorporarse a la actividad funcional. Por otra parte, el mayor músculo económico proviene de las operaciones que haya tenido que afrontar y, asimismo, de las secuelas estéticas si es que las ha sufrido. Por ende, el reparto es el siguiente:

Por cada día en la Unidad de cuidados intensivos, debido a la gravedad del accidente, el pago es de 123,55 € .

. En el caso de que simplemente el susodicho haya estado hospitalizado, se cobran 92,66 € por día .

. Si el implicado se encuentra de baja médica, la empresa le compensa con 64,25 € diarios .

. Si por el contrario, no existe una baja médica, pero el paciente ha de afrontar una rehabilitación, la suma asciende al cobro de 37 € cada día del proceso .

. Si ha tenido que operarse de manera obligatoria, dependiendo de la zona varía en una cantidad cerrada de entre 500 y 2.000 €.

Las secuelas estéticas recogen las cantidades más grandes, aunque también varía en función de la parte del cuerpo afectada. Desde un mínimo de 1.000 hasta 144.000 € en los casos más extremos.

Un hipotético caso de hasta 37.000 euros en un año

"Un trabajador con un año de baja médica, una operación y diez puntos de secuelas estéticas podría recibir hasta 37.000 € de indemnización", afirma teniendo en cuenta todos los parámetros ya explicados y poniendo sobre la mesa un supuesto ejemplo. Pese a que para alguien que no esté familiarizado esta suma pueda parecer una exageración, la realidad es que es más común de lo que parece y la cantidad es finalmente la que la aseguradora deberá abonar al damnificado.