ACS acomete la operación de construcción modular a mayor escala jamás realizada en un aeropuerto

La empresa conjunta Innovation Next+ acaba de lograr un hito sin precedentes en la ampliación del aeropuerto Dallas Forth Worth con el transporte e instalación de seis módulos prefabricados. Es la operación modular a mayor escala jamás realizada en una terminal aeroportuaria, según ha informado el Grupo ACS, que participa en el consorcio a través de Turner Construction, su filial en Estados Unidos.

El primer traslado tuvo lugar tan solo nueve meses después del inicio del proyecto, reflejando la rapidez y la eficiencia que aporta la construcción modular. Durante 12 días, cada módulo, de hasta 84 metros de largo, 41 de ancho y 3.320 toneladas de peso, se trasladó a lo largo de más de 800 metros mediante transportadores modulares autopropulsados, según ha detallado la compañía.

Cuando finalice el proyecto de reforma del aeropuerto, que cuenta con un presupuesto de 800 millones de euros, la Terminal F contará con una terminal de doble acceso con 15 puertas y servicios modernizados para los clientes, al tiempo que aumentará significativamente la capacidad de pasajeros, mejorará la eficiencia operativa y establecerá un nuevo estándar para la tecnología de construcción modular en proyectos de aviación a gran escala.