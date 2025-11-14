ACS y GIP se alían para lanzar una plataforma global de centros de datos de última generación valorada en 2.000 millones

El grupo ACS ha firmado un acuerdo histórico con Global Infrastructure Partners (GIP), fondo de infraestructuras que pertenece a BlackRock, para formar una sociedad conjunta al 50% destinada al desarrollo y la operación de centros de datos de última generación en todo el mundo. La plataforma ya cuenta con una cartera inicial de 1,7 gigavatios (GW) procedente de los activos de centros de datos que ACS tiene en desarrollo en Europa, Estados Unidos y Australia.

La transacción, que como es habitual está condicionada a obtener las aprobaciones regulatorias pertinentes, valora estos activos en aproximadamente 2.000 millones de euros, compuesto por un pago al contado de unos 1.000 millones de euros más un pago variable de hasta 1.000 millones de euros, sujeto al cumplimiento de hitos comerciales predefinidos. También se podría obtener un pago adicional de hasta 200 millones de euros por proyectos adicionales en fase de análisis, según ha precisado el grupo. Y, además de la cartera actual de activos aportados por ACS a la plataforma, ACS está revisando una cartera de proyectos potenciales que superan los 11 GW en Norteamérica, Europa y Asia Pacífico.

La nueva plataforma combina las capacidades tecnológicas avanzadas y la experiencia industrial de ACS con el liderazgo inversor de GIP para ofrecer soluciones globales integrales a “hiperescalares”, empresas de inteligencia artificial y corporaciones que buscan centros de datos rápidos, escalables y sostenibles. En detalle, la nueva plataforma ofrecerá una propuesta de valor integral durante todo el ciclo de vida de un centro de datos - respaldada por la amplia gama de capacidades que ofrecen las empresas del Grupo ACS- desde la adquisición de terrenos y la obtención de permisos hasta el diseño -modular, escalable y flexible para adaptarse a las necesidades del cliente-, la construcción y la operación, con soluciones energéticas integradas: interconexión a la red, suministro de energía renovable y sistemas avanzados de refrigeración, priorizando la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental.

Juan Santamaría, consejero delegado del grupo ACS, ha destacado que este acuerdo representa "un paso decisivo" en la estrategia de la compañía "para liderar el sector de la infraestructura digital a nivel mundial". "Al unir fuerzas con GIP, combinamos la experiencia de ACS en desarrollo, ingeniería y construcción con la sólida capacidad de inversión y la amplia experiencia en el sector de uno de los principales inversores en infraestructura del mundo. Juntos, estamos en una posición privilegiada para satisfacer la creciente demanda de IA y computación en la nube con soluciones integrales y sostenibles", ha añadido.

Por su parte, Bayo Ogunlesi, presidente y consejero delegado de GIP, ha afirmado que "a medida que la IA continúa transformando numerosos sectores de la economía global", esta alianza con ACS permitirá a la empresa seguir impulsando la innovación a gran escala. "GIP mantiene una relación sólida y duradera con ACS, y juntos nos comprometemos a construir la infraestructura necesaria para el crecimiento de la inversión en la nube y la IA, y a respaldar un crecimiento transformador", ha subrayado.

Desde ACS han resaltado que las infraestructuras digitales, impulsadas por la innovación en IA y la nube, suponen un "área estratégica clave" para el grupo. ACS cuenta con una sólida trayectoria en la ejecución de proyectos a gran escala para clientes tecnológicos globales, habiendo construido más de 5,5 GW de capacidad de centros de datos a través de sus empresas, entre las que se incluyen Turner Construction Company (y su división recientemente adquirida, Dornan Group) y Leighton Asia.

Esta alianza con GIP, añade el grupo presidido por Florentino Pérez, también fortalecerá a ACS Digital & Energy, la rama de inversión de ACS centrada en el desarrollo de centros de datos y sus soluciones energéticas asociadas. Por su parte, esta alianza con ACS permitirá a GIP expandir su presencia en el sector de centros de datos, un sector que está experimentando un rápido crecimiento, brindando a sus clientes acceso a activos de infraestructura de primer nivel, listos para beneficiarse de la digitalización de la economía global.