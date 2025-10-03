ACS saca partido al boom nuclear y desarrollará un paquete de infraestructuras para una nueva central en Polonia

ACS refuerza su presencia en el sector nuclear. La compañía española, a través de sus filiales Dragados y Hochtief, ha sido precalificada para el Poland AP1000 Project – 1,000 Rooms Accommodations Project, un paquete de infraestructuras vinculado a la futura central nuclear de Choczewo, al norte de Polonia.

El contrato abarca el diseño, la obtención de permisos, el suministro, la construcción y la puesta en marcha de un complejo residencial de 1.000 habitaciones destinado a alojar al personal durante la construcción de la planta nuclear, según ha informado hoy. Las instalaciones se entregarán en dos fases de 500 habitaciones cada una, con un máximo de seis meses entre ambas, e incluirán tanto sistemas temporales como utilidades permanentes.

Juan Santamaría, CEO, y Florentino Pérez, presidente ejecutivo, del Grupo ACS Grupo ACS

Además, en paralelo, el proyecto incluye dos grandes estructuras de 129 metros de largo, 55 metros de ancho y 44 metros de alto, concebidas para albergar la prefabricación y el montaje de módulos nucleares.

Estas instalaciones integrarán sistemas avanzados de climatización y electricidad, losas de hormigón armado y grúas de gran capacidad para manipular componentes de gran tamaño.

El contrato incluye el diseño, la ingeniería, la fabricación, la construcción, la instalación, las pruebas y la puesta en marcha de todos los componentes, así como la garantía y el control de calidad, según explica el grupo presidido por Florentino Pérez.