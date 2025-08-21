La actividad comercial de la zona euro registra en agosto su mejor ritmo en 15 meses a pesar de los aranceles

La actividad comercial de la zona euro ha registrado en agosto su mejor ritmo de crecimiento en 15 meses a pesar de los obstáculos arancelarios, gracias al aumento de los nuevos pedidos tras un periodo de declive que se remonta a junio de 2024, por lo que las empresas han reforzado sus plantillas por sexto mes consecutivo.

El índice PMI de HCOB Compuesto de la actividad total de la zona euro, elaborado por S&P Global y publicado este jueves, se situó en agosto en 51,1 puntos, frente a los 50,9 de julio, con lo que se sitúa en el nivel más alto de los 15 últimos meses.

Este repunte de la actividad empresarial en la eurozona se vio impulsado, sobre todo, por el sector manufacturero, con el crecimiento más rápido en los últimos tres años y medio, mientras que la actividad comercial crece ligeramente.

Los nuevos pedidos retomaron la senda de crecimiento tras un declive de 14 meses, con un ligero aumento, siendo, por otra parte, más notorio en el sector manufacturero, y en un contexto de reducción en los nuevos pedidos de exportación.

El informe señala un aumento tanto en los precios pagados -incremento en el coste de los insumos manufactureros y comerciales- como en los cobrados, dado el ligero avance de la inflación, que fue el más pronunciado en los últimos cuatro meses. A pesar de cierta aceleración, los fabricantes siguieron reduciendo su actividad de compra (la segunda más lenta de los últimos tres años), y en consecuencia menguando los stocks de materias primas y productos terminados.

Por su parte, el empleo sigue la senda de crecimiento de los últimos seis meses y fue más pronunciado en el sector servicios, en detrimento del industrial, que sigue disminuyendo el volumen de trabajadores en plantilla.

El economista jefe del HBOC, Cyrus de la Rubia, señala en el informe que "a pesar de contratiempos como los aranceles estadounidenses y la incertidumbre general, las empresas de la zona euro parecen estar resistiendo razonablemente bien" y señala el mercado único de la Unión Europea como una "variable favorable" para la economía unitaria.

No obstante, el economista advierte de que la política comercial de Estados Unidos "está dejando su huella" y los pedidos procedentes del extranjero en el sector manufacturero han disminuido por segundo mes consecutivo.

De tal manera, si bien Alemania había resistido bien, posiblemente debido a las compras preventivas procedentes de Estados Unidos, ahora también está registrando una caída de los pedidos recibidos, al tiempo que Francia está saliendo del "profundo pozo" de caída de la demanda extranjera de los últimos meses, aunque los pedidos recibidos siguen a la baja.