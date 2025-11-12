Adiós a pagar una fortuna: dónde comprar juguetes baratos estas Navidades

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, una de las épocas más esperadas del año, especialmente por los niños. La ilusión de recibir la visita de Papá Noel o los Reyes Magos, las tradiciones familiares, la decoración y los planes especiales convierten estas fechas en el momento más mágico del año. Sin embargo, para las familias es una temporada de grandes gastos.

El espíritu consumista que rodea la Navidad hace que las celebraciones se conviertan en un continuo desembolso de dinero: cenas y comidas con productos que no suelen estar en la mesa el resto del año, los décimos de lotería y, por supuesto, los regalos. Los juguetes, en particular, suponen una de las partidas más elevadas del presupuesto navideño, y muchas familias recurren a la paga extra de diciembre para poder afrontarlo.

El gasto medio de las familias en Navidad

Según un estudio de la consultora Deloitte, las categorías con mayor incremento en la intención de gasto son las de ocio y restauración (+29%) y regalos (+12,4%). También crecen los gastos en comida y bebida (+3,3%), aunque de forma más moderada.

Por su parte, la OCU señala que casi la mitad del presupuesto navideño se destina a los regalos: tanto para niños como para adultos, ya sea en Navidad o en Reyes. En esta partida, los encuestados prevén gastar una media de 393 euros, de los cuales unos 203 euros corresponden a regalos para niños.

El gasto en celebraciones, comidas y fiestas alcanza los 170 euros, en viajes 101 euros y en lotería 70 euros por persona. Además, la mitad de los encuestados reconoce que siempre gasta más de lo previsto.

De acuerdo con el informe de Deloitte, los regalos más deseados en el caso de los niños y adolescentes son los juguetes, seguidos por la ropa y el calzado. En tercer lugar se encuentra el dinero, y el entretenimiento online.

Las tiendas y supermercados donde los juguetes son más baratos

Afortunadamente hay opciones más económicas que permiten disfrutar de la Navidad sin desembolsarse una gran cantidad de dinero.

Lidl se posiciona como una de las mejores opciones en relación calidad-precio. En años anteriores, sus casas de muñecas provocaron largas colas en tienda, y su oferta sigue siendo amplia: desde muñecas hasta pequeñas consolas y juegos educativos a precios competitivos. A medida que se acerca la Navidad, el catálogo de juguetes se amplía, por lo que conviene estar atentos a las nuevas incorporaciones.

Catálogo Lidl Lidl

Otra alternativa es Amazon, especialmente durante el Black Friday, cuando el gigante del comercio lanza numerosas ofertas en juguetes y productos infantiles.

Alcampo, por su parte, fue reconocido por la OCU como el supermercado más barato en 2024, y su sección de juguetes mantiene esa filosofía de precios ajustados. Su catálogo es variado y ofrece una buena oportunidad para quienes buscan calidad sin gastar demasiado.

IKEA también se ha convertido en una opción interesante para encontrar juguetes. Su línea está centrada en el juego creativo y educativo, con materiales sostenibles y diseños sencillos que fomentan la imaginación. Además, sus precios suelen ser más bajos que los de las grandes jugueterías tradicionales.

En Pepco, las familias pueden encontrar una amplia gama de juguetes y accesorios a precios muy asequibles. Desde peluches hasta sets de manualidades o juguetes pequeños para regalar como detalle, es una buena alternativa para quienes quieren ajustar el presupuesto sin renunciar a la ilusión.

Por último, Tiger (Flying Tiger Copenhagen) es una parada casi obligatoria para quienes buscan regalos originales, pequeños juguetes o artículos para el calendario de adviento. Sus precios son muy económicos y sus diseños, diferentes y creativos, ideales para sorprender sin gastar demasiado.

Muy probablemente la ilusión de los niños será la misma, independientemente del precio del regalo. Sus Majestades los Reyes Magos no necesitan gastar una fortuna: muchas veces, los más pequeños disfrutan tanto del envoltorio y la sorpresa como del propio juguete.