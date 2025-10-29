Aena gana 1.579 millones de euros, un 8,9% más, pero se estrella en bolsa

Aena prosigue cosechando notables resultados al tiempo que proyecta subidas de tarifas que considera necesarias para afrontar su futuro plan de inversiones y que las aerolíneas cuestionan precisamente por su buen desempeño. El gestor aeroportuario español ganó 1.579,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año impulsado por sus ingresos, lo que supone un incremento del 8,9% respecto a los 1.449,8 millones registrados en el mismo periodo de 2024, según ha informado hoy.

A pesar de la mejora, los inversores están castigando los títulos de la compañía en el parqué y sus acciones perdían más de un 2,5% en la apertura de la sesión.

Desde la casa de análisis Jeffereis han destacado hoy tras conocerse los resultados que a la espera de tener más detalles sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), en el que Aena recoge inversiones de casi 13.000 millones de euros para el periodo 2027-2031, "vemos un potencial de crecimiento limitado, dado que la valoración ya se sitúa por encima de la rentabilidad del flujo de caja libre a corto plazo (FCF) del 5,1%".

Los ingresos totales consolidados del gestor en los primeros nueve meses del año se situaron en 4.785,2 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,8% frente al periodo de enero a septiembre del año anterior.

Su resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 8,2%, hasta 2.882,7 millones de euros, con un margen del 60,2%,.

Los ingresos aeronáuticos, en los que se incluyen las tarifas, alcanzaron los 2.556,2 millones de euros, un 5,5% más que en 2024, mientras que los comerciales, apoyados en un crecimiento de las ventas de las actividades comerciales, ascendieron a 1.466,1 millones, lo que supone un aumento del 10,8%.

Aena ha destacado el comportamiento de la actividad comercial, cuyas ventas en los nueve primeros meses del año superaron en un 8,7% las registradas en 2024. Los ingresos totales de negocio (suma de rentas fijas y variables facturadas en el periodo y rentas mínimas anuales garantizadas a facturar) repuntaron un 13% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Actividad internacional

La actividad internacional de Aena supuso unos ingresos de 655,3 millones de euros, un 18,2% más, y un ebitda de 306,9 millones, lo que representa un avance del 23,3%.

En cuanto a otros gastos de explotación, excluyendo el impacto de la energía, el aumento interanual de otros gastos de explotación en la red española de aeropuertos fue de 38,4 millones de euros, un 4,5% más que de enero a septiembre de 2024.

La deuda financiera neta contable consolidada de Aena disminuyó hasta 5.127 millones de euros desde los 5.498 millones de 2024, siendo la ratio de deuda financiera neta a ebitda de 1,37 veces (frente a 1,57 de hace un año).

El efectivo neto generado por las actividades de explotación alcanzó los 2.525,6 millones de euros frente a los 2.352,8 millones de los nueve primeros meses de 2024.

El tráfico de pasajeros del grupo (España, Londres-Luton y los aeropuertos de Aena Brasil) creció hasta los 294,1 millones, un 4,1% más que en los nueve primeros meses de 2024.

En los aeropuertos de Aena en España, el incremento fue del 3,9%, hasta 247,1 millones de pasajeros.