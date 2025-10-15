Las aerolíneas creen que Aena tiene margen para no subir las tarifas, uno de los elementos que condicionan los precios de los billetes de avión

Las aerolíneas consideran que Aena tiene margen suficiente para no subir las tarifas que les cobra por usar sus aeropuertos en los próximos años. Aena no sólo ha aprobado un incremento del 6,5% de estos peajes a partir de marzo del año próximo. También ha deslizado que será muy complicado acometer las inversiones reguladas de más de 10.000 millones de euros que tiene contempladas para el periodo 2027-2031 y que vienen recogidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) sin tocar estas tarifas, que es con las que debe sufragarlos.

Pero desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no están de acuerdo con que sea necesario subirlas. Según el presidente de la patronal, Javier Gándara, es compatible el nivel de inversión con una senda tarifaria de bajada en el Dora III debido a que, según ha explicado, Aena es "un operador muy eficiente porque tiene economías de escala" que le permitirían volver a rebajar las tarifas tal y como ha hecho en los años previos.

"Se deben extender en el tiempo las condiciones de eficiencia que han limitado las tarifas aeroportuarias, tras constatar que ha sido bueno para todos, al conseguir unas tasas que han permitido cubrir las necesidades de inversión de las infraestructuras aeroportuarias, mientras Aena ha obtenido beneficios récord y el tráfico aéreo y la conectividad se han visto beneficiadas", según ha afirmado Gándara.

El presidente de ALA también ha comentado que a pesar de que el plan inicial de Aena se prevé 10.000 millones de inversión regulada, habrá que ver en el periodo de consultas del DORA recién abierto si realmente son necesarias tantas inversiones, lo que podría también influir en el escenario de las tarifas, uno de los componentes que afectan al precio de los billetes de avión.

Gándara, que ha hecho estos apuntes durante la rueda de prensa para presentar las previsiones del sector para la temporada de invierno, en la que las aerolíneas han programado un 4,7% más de asientos; cree que es posible repetir un círculo virtuoso que, entre otras cosas, ha permitido a Aena repartir 5.000 millones de euros en dividendos en los últimos años.

ALA también ha abordado en el encuentro otras dos cuestiones que atañen al sector, el de las sanciones a algunas aerolíneas por el cobro del equipaje de mano y la deuda que el Estado mantiene con las compañías por las subvenciones a residentes de las islas, Ceuta y Melilla.

Respecto a los equipajes, Gándara ha reiterado la petición que ya hizo al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, de que retire las multas de 179 millones de euros a cinco "low cost" por el cobro del equipaje de mano después de que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción a España por estas multas. "Pedimos al ministro Bustinduy que abandone su enrocamiento y retire cuanto antes las sanciones contra las aerolíneas".

Para el responsable de ALA, el problema del equipaje de mano parte del hecho de que no haya una medida estándar para definirlo y establecer cuándo se puede cobrar por él. Para llenar en parte este vacío, ha asegurado que la patronal A4Europe, de la que forman parte los principales grupos aéreos europeos, ha acordado fijar un tamaño mínimo de 40x30x15 como medida tipo para el equipaje de mano permitido en los vuelos de sus asociados.

Impagos por residentes

Gándara también ha vuelto a poner hoy de relieve el grave problema que viven algunas compañías por los retrasos en los pagos de las subvenciones a residentes que adelantan de su tesorería. Según cálculos de ALA, la deuda hasta agosto ascendía ya a 700 millones de euros y calcula que, sin pagos mediantes, superará los 1.000 millones de euros al final del ejercicio.

La patronal ha lamentado que el Congreso tumbase una iniciativa del PP para solucionar de una vez por todas el problema con un crédito extraordinario de 1.300 millones de euros. Según ha explicado Gándara, el crédito de 319 millones finalmente aprobado es "un parche para liquidar la deuda que quedaba pendiente de 2024" pero que deja en el aire los pagos de este año.

Como ha alertado Gándara, si, como parece, no hay presupuestos para el año próximo, el problema seguirá creciendo. Esto, repitió una vez, "podría llevar a algunas compañías a modificar su operativa".