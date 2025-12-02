Air Europa niega que solicitara ayuda o pagase a Begoña Gómez para lograr el rescate de la SEPI

Air Europa ha negado hoy que algún miembro de la familia Hidalgo, propietaria de la aerolínea, valorase, comentase, considerase, ni realizase pago alguno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por ninguna actividad relativa a la concesión de la ayuda de 475 millones de euros que le concedió la SEPI ni por ninguna otra actividad.

En un comunicado en respuesta a una entrevista realizada por "OK Diario" al señor Koldo García, la compañía ha asegurado que "en ningún momento se solicitó a la señora Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, en el que no tuvo intervención alguna".

La aerolínea ha asegurado que toda la tramitación del expediente administrativo correspondiente a la concesión de la ayuda "se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo y mediando el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento".