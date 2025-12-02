Acceso

Air Europa niega que solicitara ayuda o pagase a Begoña Gómez para lograr el rescate de la SEPI

La aerolínea asegura que el expediente se tramitó de acuerdo a la normativa exigida

Air Europa niega pagos o mediación de Begoña Gómez en su rescate en 2020 y defiende la legalidad del expediente
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro SánchezEuropa Press
Roberto L. Vargas
  • Roberto L. Vargas@robertolvargas
Air Europa ha negado hoy que algún miembro de la familia Hidalgo, propietaria de la aerolínea, valorase, comentase, considerase, ni realizase pago alguno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por ninguna actividad relativa a la concesión de la ayuda de 475 millones de euros que le concedió la SEPI ni por ninguna otra actividad.

En un comunicado en respuesta a una entrevista realizada por "OK Diario" al señor Koldo García, la compañía ha asegurado que "en ningún momento se solicitó a la señora Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, en el que no tuvo intervención alguna".

La aerolínea ha asegurado que toda la tramitación del expediente administrativo correspondiente a la concesión de la ayuda "se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo y mediando el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento".

