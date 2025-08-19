Alemania invierte 202 millones de euros en la red de cercanías de Casablanca

La Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos ha obtenido una nueva financiación de 202 millones de euros del Banco Alemán de Desarrollo para el programa "Servicio Metropolitano de Cercanías" en la zona de la Gran Casablanca. Esta ayuda sigue a un préstamo anterior de 350 millones de dólares del Banco Mundial.

El programa tiene como objetivo modernizar la red ferroviaria y ampliar la electrificación de las líneas, además de mejorar la conectividad entre las ciudades y sus alrededores. También se trata de ampliar el acceso a las oportunidades de empleo y la reducción de las emisiones de carbono.

La metrópolis de Gran Casablanca, que está experimentando un rápido crecimiento demográfico, enfrenta problemas de transporte debido a la congestión y la contaminación del aire. Se basa en el desarrollo de una red ferroviaria de 73 kilómetros, que incluye la modernización de la infraestructura, los sistemas eléctricos y la señalización.