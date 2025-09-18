Alemania lanza ofertas de empleo para españoles: más de 2.000 euros al mes y otras ventajas

La empresa Compact Facility Services GmbH, asociada del Grupo zur Mühlen —líder europeo en productos cárnicos y embutidos con marcas como Böklunder, Gutfried o Hareico—, ha abierto un proceso de selección para operadores de máquinas e instalaciones en Flensburgo, Alemania. La oferta está disponible en un portal de empleo español, facilitando el acceso a quienes buscan oportunidades laborales en el extranjero.

Los candidatos seleccionados se integrarán en un equipo internacional, con formación continua y posibilidades de crecimiento dentro del grupo. Sus tareas principales incluyen la producción y envasado de productos frescos, así como la preparación, puesta en marcha y supervisión de maquinaria, siguiendo estrictamente los protocolos de higiene, seguridad y calidad.

Los requisitos son experiencia previa en la industria alimentaria, producción o gastronomía, flexibilidad para turnos rotativos de mañana, tarde o noche, cuidado en la higiene y precisión, capacidad de trabajar en equipo y disposición para aprender a manejar maquinaria y sistemas informáticos. No se exige un nivel mínimo de estudios.

La empresa ofrece contratos de uno a dos años, jornada completa de 38,75 horas semanales de lunes a viernes y salario de entre 2.100 y 2.400 euros brutos al mes, con pagas extra de vacaciones y Navidad. Además, cubre gastos de viaje a Alemania, proporciona alojamiento en habitación compartida amueblada por 285 euros al mes y ofrece cursos gratuitos de alemán, programas de formación y descuentos en marcas y empresas asociadas para facilitar la integración.