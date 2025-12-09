El alquiler, en tensión permanente: sube un 18% en noviembre con alzas en todas las regiones

La esperanza de encontrar un alquiler más asequible se esfuma mes tras mes. Los últimos datos estadísticos no ofrecen tregua: los precios vuelven a subir a marchas aceleradas. Según datos de Pisos.com, el precio de la vivienda en alquiler repuntó en noviembre un 18,02%, hasta alcanzar los 14,08 euros por metro cuadrado. Esto implica que el alquiler de un piso de 80 metros cuadrados ya cuesta de media 1.126,4 euros. Idealista, en cambio, proyecta una subida más moderada del 9,9% interanual en noviembre pero con un precio medio más alto: 14,6 euros, que no obstante, se mantiene estable en máximos.

“El mercado del alquiler en España vive una tensión inédita porque la oferta simplemente no acompaña a la demanda”, sostiene Ferran Font, director de Estudios de Pisos.com, afirmando que “para muchos ciudadanos, el alquiler ya no es una etapa temporal, sino la única vía posible ante la imposibilidad de acceder a la compra por falta de ahorro previo o por salarios ajustados, algo especialmente notable entre los más jóvenes, que incluso para alquilar necesitan ayuda familiar”. “Mientras la oferta siga cayendo y las reglas del juego generen incertidumbre, la dificultad para acceder a una vivienda digna en alquiler seguirá siendo uno de los grandes problemas sociales del país”, asevera.

Igualmente, el experto hace hincapié en que "una parte del parque se ha ido al alquiler turístico, que ofrece ingresos mayores y más flexibles, o al alquiler temporal, centrado en trabajadores desplazados o estudiantes internacionales". "Ambos modelos se han extendido porque tienen menos riesgos y más control para el propietario, que abandona el alquiler residencial debido a su mayor rigidez en los contratos, cuando no se opta directamente por vender", aclara Font.

El informe mensual de Pisos.com revela que las regiones más caras para vivir de alquiler en noviembre de 2025 fueron Madrid (21,63 euros el metro cuadrado), Baleares (18,51 euros) y Cataluña (16,22 euros), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (6,10 euros/m²), Castilla y León (6,58 euros) y Extremadura (6,70 euros). Asimismo, indicó que, respecto al año pasado, los precios subieron todas las regiones. Los repuntes más intensos los arrojaron Galicia (+29,75%), Asturias (+29,66%) y Castilla y León (+28,52%).

En la clasificación de provincias por renta, en noviembre de 2025 la primera posición fue para Madrid con 21,63 euros por metro cuadrado. Le siguieron Barcelona (18,72 euros) y Baleares (18,51 euros).Orense, con 4,20 euros por metro cuadrado, es la provincia más económica. Respecto, al crecimiento interanual, la mayor subida registrada fue la de A Coruña (30,29%) y solo Santa Cruz de Tenerife (-2,33%) ajustó sus rentas de alquiler.

Por último, Barcelona fue la capital más cara para los inquilinos con 30,13 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (29,39 euros el metro cuadrado) y Donostia-San Sebastián (21,17 euros). Por el contrario, Jaén fue la más barata con 6,65 euros por metro cuadrado. Frente a noviembre de 2024, Sevilla (33,99%) lideró los incrementos y el recorte más llamativo lo arrojó Huelva (-15,64%)