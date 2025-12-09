Los alquileres que finalicen en 2026 subirán de media 1.735 euros anuales

Un total de 632.369 contratos de alquiler finalizarán en 2026, lo que afecta a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir de media un incremento anual de 1.735 euros con la renovación, una cantidad que en Baleares llega hasta 4.615 euros, según calcula el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 teniendo en cuenta las variaciones de precios del metro cuadrado. Si se suma también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027, el número de afectados roza los 2,7 millones de personas, teniendo en cuenta los datos recabados por dicho Ministerio a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida.

Los contratos de alquiler de vivienda habitual se prorrogan hasta un máximo de cinco años (o siete si el arrendador es empresa), con una subidas que están limitadas al 2,25%, en base al índice del INE. Tras este periodo de tiempo, los propietarios pueden generar un nuevo contrato con subidas de precio muy superiores. Por ello, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, apremia al PSOE a prorrogar los contratos de alquiler que van a expirar a lo largo de 2026 de forma prioritaria y urgente.

El impacto de estas renovaciones sería mayor en Baleares (4.615 euros), que lidera la clasificación seguida de la Comunidad Valenciana (2.686 euros); Canarias (2.267 euros) y Madrid (2.042 euros). Por encima de los 1.000 euros también están Cantabria (1.969 euros); Andalucía (1.952 euros); La Rioja (1.408 euros); Castilla-La Mancha (1.131 euros); Asturias (1.087 euros) y Murcia (1.013 euros).

Se excluye de los cálculos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población, así como al País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral.

Por comunidades, el mayor número de contratos a expirar, y por ello de afectados, se da en Madrid (145.881 contratos y 404.090 personas); Cataluña (112.728 alquileres y 300.984 afectados); Andalucía (85.491 contratos y 213.728 personas); y Comunidad Valenciana (62.523 alquileres y 155.057 afectados), según los datos extraídos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales.

Según Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio del alquiler se ha encarecido un 34,3% de media y arrendar un piso de 80 m2 ha pasado a costar unos 1.160 euros/mes, 300 euros más. Además, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler en España destina más del 30% de la renta al pago y más de 2,5 millones de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad financiera.

En este contexto, Sumar insiste en una renovación automática de los contratos de alquiler que finalizan en los próximos meses con la única subida del IPC para proteger a los inquilinos de la escalada de los precios del alquiler mientras siguen a la espera de una respuesta de sus socios del PSOE.