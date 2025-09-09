Alsa absorbe a la británica National Express para crear una "potencia paneuropea del transporte"

Alsa expandirá su actividad al Reino Unido para crear una "potencia europea" en el sector del transporte. Su matriz, la británica, Mobico ha anunciado hoy que la compañía asturiana gestionará desde enero de 2026 su negocio de autocares en la islas británicas con el objetivo de crear "una potencia paneuropea en el sector del transporte".

En su presentación de resultados del primer semestre, Mobico ha detallado que Alsa se encargará de explotar "las posiciones líderes del mercado en España y Reino Unido para aumentar las sinergias operativas y mejorar la eficiencia de costes".

En octubre de 2005, National Express culminó la compra de Alsa a la familia Cosmen, aunque la familia ha seguido gestionando hasta ahora las operaciones del grupo en España, trabajando como filial independiente de Mobico, cuyo principal accionista es la propia familia Cosmen.

Ahora, según ha explicado Mobico, Alsa "tomará el control de las operaciones de UK Coach", además de colaborar con la franquicia de UK Bus en las licitaciones de las franquicias británicas en todo el Reino Unido.

El control de las operaciones se transferirá a partir de enero de 2026 y Mobico espera que este cambio de gestión aspira "genere sinergias operativas mediante el intercambio de buenas prácticas y una mayor eficiencia de costes", argumenta la compañía, que recuerda que ese negocio representa el principal proveedor de rutas de autobuses de Reino Unido (National Express).

El movimiento consolidará a Alsa, que logró un beneficio operativo de 88 millones de euros, como el principal motor de crecimiento del grupo. La compañía asturiana está presente ya en España, Marruecos, Suiza, Portugal, Bahrain y Arabia Saudí. En España, la cifra de pasajeros en sus principales corredores creció un 9,5% en la primera mitad del año, siendo el incremento en Semana Santa del 15,6%, hasta los 724.000 viajeros, según se desprende de la cuenta de resultados de Mobico.

Resultados de Mobico

El grupo de movilidad registró en conjunto unas pérdidas de 254,7 millones de libras (294 millones de euros), aunque el grueso de las mismas se corresponde a los efectos de la venta de su negocio de autobuses escolares de Estados Unidos, que prevé contrarrestar en parte en el segundo semestre del año.

Sin tener en cuenta este impacto, los "números rojos" se redujeron un 36%, hasta los 22,4 millones de libras (26 millones de euros), a pesar de un mayor impacto fiscal este año que en el anterior. El resultado operativo sí fue positivo, de 35,1 millones de libras (40,5 millones de euros), casi el triple que el obtenido un año atrás.