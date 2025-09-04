Amazon lanza unas nuevas rebajas, los Días de Ofertas de Segunda Mano: fechas, descuentos y cuánto se puede ahorrar

Rebajas de verano, de invierno, Black Friday, Cyber Monday, Prime Day para los clientes Prime de Amazon...Y ahora se suma a la lista una nueva jornada de rebajas. El gigante del comercio electrónico Amazon ha anunciado este jueves el lanzamiento, por primera vez, de unas nuevas rebajas: los Días de Ofertas de Segunda Mano. Los descuentos, de hasta el 50%, tienen lugar entre el 3 y 9 de septiembre y se aplican a los artículos devueltos y reacondicionados de alta calidad con los que la compañía busca prolongar la vida útil de los productos. Los descuentos están disponibles en la mayoría de las categorías, incluyendo tecnología e informática, juegos, hogar y cocina, fitness y juguetes, con más de 35 millones de productos disponibles en España.

¿La calidad de los artículos de segunda mano está garantizada?

Un estudio de CERB para Amazon revela que las principales preocupaciones de los españoles a la hora de adquirir productos de segunda mano son no saber a ciencia cierta en qué estado se encontrará el artículo (40%) y desconocer el plazo de la garantía y la posibilidad de devolución (39%). Amazon explica que inspecciona cada uno de los productos devueltos y, si cumplen con todos los estándares de calidad, se prueban, se limpian y se reparan en caso de ser necesario, antes de ponerlos nuevamente a la venta con un descuento.

"Contamos con equipos especializados que revisan cada producto devuelto. Los clientes pueden estar seguros de que cualquier producto usado que compren cumple con nuestros estándares de calidad y cuenta con el servicio de atención al cliente y las políticas de devolución de Amazon", afirma Ruth Díaz, directora general de Amazon España.

Amazon vende artículos usados, devueltos y reacondicionados a través de dos programas:

-Amazon Segunda Mano, que ofrece productos usados y de caja abierta a precios reducidos. Estos artículos se someten a una inspección minuciosa antes de su puesta a la venta y se acompañan de descripciones como “Como nuevo”, “Muy bueno”, “Bueno” o “Aceptable”. Los precios reflejan el estado de cada artículo.

-Amazon Renewed, que ofrece productos reacondicionados vendidos por colaboradores comerciales que venden en la tienda de Amazon. Cada producto es inspeccionado, limpiado y probado por profesionales antes de ser ofrecido a precios competitivos.

20 millones de euros ahorrados en 2024 comprando productos devueltos y reacondicionados

El año pasado, los clientes de Amazon en España ahorraron más de 20 millones de euros comprando productos devueltos y reacondicionados. Las compras de artículos de segunda mano se han disparado en los últimos años por el aumento del coste de vida, el respeto por el medio ambiente y la mayor oferta disponible. Según el estudio de CERB para Amazon, el 70% de los españoles compran ahora productos de segunda mano y su gasto mensual en estos artículos ha aumentado un 38% en los últimos cinco años. Así, el mercado de productos de segunda mano aportó 1.400 millones de euros a la economía española en 2024.