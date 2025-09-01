Andrea Redondo, experta financiera: "Me parece un momento extraordinario para comenzar a invertir"

El futuro financiero de millones de españoles está alcanzando niveles preocupantes. Con la inflación en aumento y los costes cada día más elevados, las expectativas sobre las condiciones económicas y financieras de los ciudadanos españoles no son del todo optimistas.

Sin embargo, la mejor manera de combatir este problema es a través de la inversión. Muchos expertos se han dedicado en los últimos meses a hablar sobre la importancia de invertir para evitar problemas económicos en el futuro.

Si bien es cierto que se requiere de un conocimiento mínimo para poder llevar a cabo estas operaciones, se trata de un movimiento muy recomendado para combatir la inflación a un largo plazo. En este sentido, la experta financiera Andrea Redondo ha dado las claves sobre cómo invertir en la actualidad.

La importancia de invertir

El futuro financiero es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. Muchos le dan la importancia que se merece, y es por ello que deciden tomar cartas sobre el asunto. Ante este dilema, la experta en finanzas Andrea Redondo ha animado a los ciudadanos a comenzar a explorar este mundo. La experta recomienda salir de la "zona de confort" con el objetivo de no estar a merced de determinadas decisiones políticas.

El mejor momento para invertir

Asimismo, la experta ha ofrecido varios consejos sobre qué hacer a la hora de invertir. Y es que tal y como confirma, se trata del mejor momento para iniciarse en este mundo. "Me parece un momento extraordinario para comenzar a invertir, porque estamos de rebajas y podemos salir muy reforzados", apunta Andrea Redondo en el podcast 'Tiene Sentido'.

Por otro lado, Andrea Redondo aconseja entrar en el mundo de las inversiones temprano, puesto que para ella fue una decisión clave, mucho más allá de cifras altas de dinero. "Alcancé la libertad financiera ya hace muchos años, pero alcanzarla tan joven no consiste en empezar con un capital grande, sino en empezar pronto", confirmaba.

Las claves para iniciar este proceso

Respecto a cómo proceder dentro del mundo de la inversión, uno de los consejos más comunes es invertir bajo la ayuda de un asesor u experto en la materia, con el objetivo de no entrar en terreno desconocido y cometer imprudencias que puedan provocar el efecto contrario al que se desea.

Una vez se tiene esto en cuenta, la experta recomienda tratar de disfrutar del proceso y mirar a largo plazo. "Hace cinco años ya hubo una guerra arancelaria con Trump, lo hemos vivido y la historia se repite. Si entiendes los patrones, es como las estaciones del año. La economía es cíclica y si lo entendemos, disfrutaremos del proceso", asegura.

Otra de las claves resaltadas es la de informarse antes de realizar un movimiento. Y es que si esto no se produce, se pueden producir pérdidas que lleven al ciudadano a tener miedo. "Yo cometí errores y decisiones sin saber muy bien que hacía, hasta que me invitaron a leer un poquito más y poco a poco fui mejorando", afirma la experta en finanzas.

Por último, una de las recomendaciones más importantes tiene que ver con el momento de invertir. "Cuando la bolsa está en máximos históricos la gente piensa que hay que comprar, pero ahí no es el momento. Cuando haya bajado, compra", asegura Redondo.

La inversión pasa a ser una necesidad

A pesar de que siempre se ha visto la inversión como una actividad reservada a aquellos con mayor capacidad económica, Redondo asegura que se ha vuelto una necesidad para todas las familias.

"Cuando tienes una inflación tan elevada, invertir ya no es un lujo reservado para las grandes fortunas, sino una necesidad para el ciudadano de a pie y lo bueno es que es más necesario, porque tú dinero vale menos, pero por otro lado es más fácil", explica la experta.

De esta forma, Andrea Redondo destaca que la inversión es algo fundamental para el futuro económico de las familias, puesto que la inflación se está llevando por delante el dinero de todos.