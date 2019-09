Andrés Oppenheimer: "Si tu trabajo es fácil de explicar, va a desaparecer"

Dos investigadores de Oxford desataron el pánico en 2013 con un estudio que decía lo siguiente: en un plazo de quince años, el 47% de los empleos desaparecerá. A partir de entonces, muchos empezaron a tomar en serio que la robotización va a borrar del mapa a un gran número de trabajadores. Que pasaremos de buscar trabajo a inventarlo. Entre los que despertaron ante el apocalíptico pronóstico está el periodista Andrés Oppenheimer (Buenos Aires, 1951), reputado analista iberoamericano fondeado en EE UU y ganador de un Premio Pulitzer en 1987 por la serie de artículos para el “Miami Herald” que destapó el escándalo Irán-Contra. Oppenheimer quedó impactado con la premonición y dedicó los siguientes cinco años a estudiar cómo va a afectarnos la automatización desde el punto de vista laboral. Fruto de aquella minuciosa investigación nació el libro “¡Sálvese quien pueda!” (Debate), un auténtico tratado sobre Inteligencia Artificial que intenta centrar un debate que muchos Gobiernos están evitando. A los políticos les resulta más rentable a corto plazo hablar de la “amenaza” de la inmigración y otras polémicas estériles que meterse en el barro. Esto es, que la era de la robotización ya ha empezado y que no hemos empezado siquiera a prepararnos para sobrevivir en ella. (Siguiendo la recomendación del autor, esta entrevista ha sido transcrita por un robot que en pocos minutos resolvió el trabajo de varias horas con bastante precisión).

- ¿Nos estamos volviendo un poco paranoicos con la invasión de la Inteligencia Artificial (IA) o la cosa es grave?

-Todas las nuevas tecnologías tienen un periodo latente y, de pronto, se disparan. Pasó con el teléfono móvil y va a ocurrir el año que viene con los coches que se conducen solos. Hay dos motivos que explican esta aceleración. El primero es el precio, cada vez son más baratos. Si en 2010 fabricar un robot industrial en China costaba el equivalente a 5.3 años de sueldo de un trabajador, hace dos años bajó a solo uno. El segundo motivo es que los robots son cada día más inteligentes. Es verdad que existen desde hace 50 años, pero antes eran máquinas individuales y desde hace cinco años están conectados a la nube. Aprenden unos de otros simultáneamente, de sus aciertos y de sus errores.

-¿Qué significa que ya no vamos a tener que buscar trabajo sino inventarlo?

-Cuando yo salí al mercado laboral, mirábamos los anuncios y si había algo interesante te presentabas. Esto es cosa del pasado. Hay estudios que indican que el 70% de la gente en 2030 desempeñará su labor profesional de manera independiente o subcontratada. Y solo quedan once años, está a la vuelta de la esquina. Mucha gente trabaja ya como taxista en Uber o vendiendo productos en ebay o haciendo trabajos de contabilidad a través de plataformas de internet.

-¿Y no cree que esto va a empobrecer al trabajador?

-Veremos. Yo no soy un tecnoutópico ni un tecnopesimista, creo que vamos a ver un cambio profundo, una revolución en cámara lenta que mucha gente no está percibiendo en toda su magnitud. Yo hace cinco años grababa mi programa de televisión con cinco operadores de cámara, ahora no hay ninguno. Todas las cámaras son robots.

-¿Qué trabajos van a sobrevivir?

-Otro experto de Oxford me dijo que los trabajos que más peligran son los más fáciles de explicar. O sea, si tú eres un trabajador en una fábrica y atornillas una pieza 10.000 veces por día, tu trabajo corre serio riesgo. Lo primero que reemplazan los robots son los trabajos sencillos. Ahora, si tú tienes un trabajo difícil de explicar es probablemente porque requiere un alto grado de intuición, de habilidades sociales, de trabajo en equipo.

-¿Usted cree que va a generarse una “clase inútil” como que preconiza Yuval Noah Harari?

-Creo que ese término es un poco exagerado, aunque mucha gente va a dejar de trabajar como lo hace hoy. Esto no tiene que ser negativo, se les puede enfocar a labores más productivas y, sobre todo, socialmente relevantes. Si los robots se vuelven muchísimo más productivos que la gente, los bienes se van a abaratar.

-Pero hay otros productos, como la vivienda, que siempre se encarecen.

-Bueno, pero ¿qué va a pasar cuando el coche que se conduce solo empiece a funcionar masivamente? Antes de lo que creemos habrá mucha gente que ya no le encuentre sentido a vivir apiñada en el centro de la ciudad. Quizá se planteen irse un poco más lejos sabiendo que pueden dormir la siesta o estudiar en el camino. Y esto sí que va a abaratar el precio de la vivienda. El mundo va hacia una automatización del trabajo que va a dejar a mucha gente sin él, pero eso al mismo tiempo puede crear ingresos para establecer un salario básico universal vinculado al trabajo social, no para que se queden en casa viendo Netflix.

-El Fondo Monetario Internacional dice que la automatización es buena para el crecimiento pero mala para la equidad. Eso asusta un poco.

-Ése es el consenso de la mayoría de los economistas, por eso tenemos que empezar a pensar cuanto antes en cómo resolverlo. A corto plazo puede ser muy traumático. Me preocupa que muy pocos estén hablando de esto. España va de elección a elección, yo voy una o dos veces al año y no escucho nada al respecto. Y de América Latina ni hablamos. Pero esto no va a pegar a todos, como personas y como países.

-¿Quién está haciendo los deberes?

-China, de lejos. Son los que están comprando más robots industriales. Para que te hagas una idea de dónde está España: en el mundo se vendieron 388.000 robots industriales el año pasado, de los cuales la mitad fue para China. Alemania compró 22.000, Taiwán 11.000 y España 4.200.