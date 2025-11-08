Andrés Rodríguez, editor de Forbes: "Los viejos titanes como Amancio Ortega siguen dominando el tablero económico"

⁠Forbes España ha publicado esta semana el esperado ranking de las mayores fortunas del país, un termómetro que mide mucho más que el dinero: poder, legado y cambio generacional. Andrés Rodríguez, presidente y fundador de SpainMedia y editor de Forbes, analiza un panorama donde los titanes económicos como Amancio Ortega o Juan Roig mantienen su reinado, al mismo tiempo que emergen nuevas fortunas procedentes de sectores más modernos y sostenibles.

¿Qué destaca en la lista de este año? ¿Hay nuevos nombres o cambios llamativos porque los primeros parece que se mantienen?

Este año la lista vuelve a ser un reflejo del reinado de los grandes titanes que dominan el tablero económico español. Amancio Ortega, ese coloso empresarial, sigue mandando con un patrimonio que roza los 110.000 millones, un legado de acero forjado a pulso a lo largo de décadas. Sandra Ortega, su heredera, mantiene la segunda plaza, y veteranos como Rafael del Pino y Juan Roig siguen anclados en lo más alto, mostrando que la vieja guardia sigue intacta. Pero ojo, que hay aire fresco: Juan Carlos Escotet, el titán bancario, ha dado un salto brutal con un aumento de 2.200 millones en patrimonio, posicionándose ya como una de las fuerzas emergentes. Además, siete nuevos nombres irrumpen en la lista, como un síntoma claro de la diversificación de la riqueza hacia sectores más modernos y sostenibles. Es un tablero cambiante, pero los jugadores veteranos siguen marcando el ritmo.



⁠¿Qué factores han influido más en la evolución de las grandes fortunas: la inflación, los tipos de interés, los mercados internacionales…?

Este ha sido un año de batallas económicas duras. Los tipos de interés al alza y las correcciones bursátiles han golpeado con fuerza a sectores tradicionales, especialmente el textil, un baluarte histórico que ahora resiste la tormenta. Por otro lado, sectores como la banca, salud, distribución y turismo han sido como ese fuego que no se apaga, impulsando el crecimiento de fortunas con capacidad para reinventarse y diversificar. La capacidad de adaptarse, de sobrevivir y crecer en la adversidad es la esencia de las fortunas que dominan nuestro país.



⁠¿Se comienza a notar un relevo generacional entre las grandes fortunas españolas porque los más ricos son octogenarios?

En España, la lista sigue siendo dominada por titanes con trayectoria y experiencia: 28 octogenarios acumulan más de la mitad de la riqueza de los cien más ricos, con una media de 84,5 años. Estos patriarcas empresariales han construido imperios que aún marcan la economía, pero esto no es eterno. Lo que marca la agenda ahora es la ausencia de un relevo visible, la falta de jóvenes fundadores de unicornios tecnológicos o emprendedores digitales que agiten el mercado al modo de Silicon Valley. Se avecina un cambio de guardia inevitable, y será fascinante ver cómo estos titanes del siglo XX ceden el paso a nuevas generaciones.



⁠Más allá del dato económico, ¿qué historia o tendencia le parece más significativa de esta edición? ¿Cómo trabaja el equipo de Forbes para elaborar esta lista? ¿Cuál es el proceso de verificación y las fuentes principales que utilizan?

El gran relato de esta lista es el reto monumental de la sucesión generacional. Cambiar de era sin perder la esencia, sin fracturas, es el verdadero desafío de estas fortunas. Además, aunque el techo de cristal del 30% sigue ahí, hay una presencia femenina creciente, con mujeres cada vez más profesionales y gestoras al frente de sus negocios, liderando y tomando decisiones con solvencia. El equipo de Forbes trabaja todo el año con datos públicos, análisis exhaustivos y conversaciones directas con los protagonistas. La metodología es un ejercicio de transparencia y cautela, especialmente con las empresas privadas y fortunas familiares, garantizando una lista fiable y respetuosa con la privacidad. Tengo que decir que el método que utilizamos es el mismo que utiliza Forbes en todo el mundo.



⁠En algunos casos, las fortunas familiares o las empresas no cotizadas son difíciles de valorar. ¿Cómo gestionan esa parte?

Ahí entra en juego la prudencia Forbes, un equilibrio entre estimación y rigor. Se usan participaciones conocidas, comparativas sectoriales y referencias de analistas externos para apuntalar la valoración, siempre con un margen de seguridad para evitar cifras infladas. La clave es que la lista sea un mapa preciso y confiable, lejos de exageraciones. La lista no incluye patrimonio, nosotros no tenemos acceso a la declaraciones de la renta de estas personas… lo que sacamos es lo que valen sus empresas si hoy salieran a la venta.



⁠¿Han tenido alguna vez discrepancias o reclamaciones por parte de personas incluidas en la lista?

Por supuesto, es inevitable y en Forbes recibimos esas peticiones con la máxima seriedad y rigor. Esta lista no es un campo de batalla, sino un retrato económico basado en la mejor información pública disponible y en aproximaciones prudentes. No aspiramos a la perfección absoluta, sino a un referente creíble y transparente.



⁠Forbes no solo publica la lista de los más ricos, sino también otras como Los 100 mejores influencers, Las 100 mujeres más poderosas, Los 100 mejores médicos, etc. ¿Cómo deciden qué temas abordar?

La elección obedece a la voluntad de narrar el liderazgo en todas sus facetas. Porque el poder está en la economía, pero también en la comunicación, la ciencia, la innovación o la sociedad. Cada ranking es un faro que ilumina distintos caminos del talento y la influencia en España.



⁠¿Cuál de esas listas ha tenido más impacto o sorpresa en España?

“Las 100 Mujeres más influyentes” ha supuesto un cambio de paradigma, mostrando el avance imparable de la mujer en todos los espacios de poder e influencia. Es una lista que habla de futuro y de cambio profundo. Pero más allá de las cifras, lo que revelan todas las listas es que España necesita referentes claros para entender su presente y proyectar su futuro.



⁠¿Qué buscan transmitir con estas clasificaciones: inspiración, análisis, transparencia…?

Queremos ofrecer más que números: un análisis profundo, transparente y con alma, que inspire y sirva como brújula para entender la dinámica y desafíos no solo de la economía, sino de nuestra sociedad. Las listas sirven para desentrañar la complejidad del poder y su evolución.



⁠ ⁠Si tuviera que resumir en una frase el mensaje que deja esta lista de 2025, ¿cuál sería?

“La lista Forbes 2025 revela un país en la antesala del mayor relevo generacional y patrimonial de su historia, donde los titanes actuales consolidan su legado mientras se gesta el futuro”.



⁠¿Qué le gustaría que el público entendiera al consultar los rankings de Forbes más allá de los nombres y las cifras?

Que detrás de cada fortuna hay historias de batalla, visión y responsabilidad. Los grandes patrimonios de España no solo acumulan riqueza, sino que generan empleo, bienestar y futuro para cientos de miles de trabajadores. Forbes quiere que se vea ese rostro humano y social de la riqueza, esa contribución clave para la estabilidad y el progreso del país.