ArcelorMittal y Acerinox lideran al Ibex 35

Los principales índices bursátiles a nivel mundial mantienen su impulso alcista, marcando nuevos máximos históricos. El renovado optimismo de los inversores responde a varios factores: el buen desempeño de las grandes tecnológicas estadounidenses, los avances diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia, y la posibilidad de una paz duradera en Ucrania.

El Ibex 35 no se queda atrás y escala por encima de los 14.600 puntos, respaldado especialmente por compañías que podrían verse directamente beneficiadas ante un alto el fuego en el conflicto ucraniano. ArcelorMittal lidera las subidas tras conocerse que sus plantas en Ucrania —actualmente operando al 30 % de su capacidad— podrían alcanzar el 60 % en caso de un acuerdo de paz, e incluso el 100 % si la situación se estabiliza por completo. Antes de la guerra, en 2021, su producción rondaba los 4,9 millones de toneladas de acero, cifra que en 2024 cayó hasta los 1,6 millones, lo que representa una reducción del 67 %. Cualquier mejora en ese frente supondría un impulso directo para sus resultados.

Otra de las protagonistas de la sesión es Acerinox, que repunta ante la expectativa de un repunte en la demanda de acero derivado de la posible reconstrucción en Ucrania.

Además del sector del acero, otras industrias también se perfilan como ganadoras en este escenario: constructoras, por su papel clave en los planes de reconstrucción; aerolíneas, que se beneficiarían de una bajada en los precios del crudo; y bancos, que verían fortalecida su actividad ante una previsión de mayor crecimiento económico en la región. También destaca Inditex, cuya exposición pasada a Rusia —donde llegó a generar cerca del 10 % de sus ventas— la posiciona como potencial beneficiaria si se reabre el mercado, algo posible gracias a que la compañía mantiene los derechos para operar allí mediante franquicias, si las condiciones lo permiten.

En el lado opuesto encontramos a Indra, que al igual que el resto del sector de la defensa sufre las consecuencias de un previsible alto el fuego, que frenaría el crecimiento de nuevos pedidos, en un día en el que además Rheinmetall ha presentado resultados por debajo de lo esperado.

En Wall Street, la tendencia también es positiva. El optimismo sobre una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, la flexibilización de aranceles tecnológicos y las crecientes expectativas de recortes de tipos en EE. UU. impulsan a los mercados. Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. subieron a su nivel más alto desde noviembre de 2021, aunque esto refuerza el argumento para una política monetaria más expansiva.

En el plano empresarial, Apple lidera las ganancias con un avance del 8 % en solo dos sesiones, gracias a la exención regulatoria anunciada por el gobierno. En contraste, Intel se desploma tras las críticas de Trump a su CEO, al que acusó de conflicto de intereses por sus vínculos con China.

En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra sorprendió con un recorte de tipos más ajustado de lo esperado, situándolos en su nivel más bajo en más de dos años. Sin embargo, el tono del gobernador Andrew Bailey dejó al mercado en suspenso, al hablar de una “auténtica incertidumbre” sobre futuros movimientos.

Mientras tanto, el dólar gana terreno frente al euro y las materias primas se mantienen estables. Y en el universo cripto, se produce un hito: el presidente de EE. UU. ha firmado una orden ejecutiva para permitir que los fondos de pensiones del país —valorados en 9 billones de dólares— puedan destinar parte de sus inversiones a criptomonedas, capital privado e inmobiliario, lo que supone una transformación profunda en la gestión del ahorro jubilado estadounidense.