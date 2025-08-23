Así es la marca de zapatos británica que "fabrica artesanalmente" en Sevilla y conquista a la realeza de medio mundo

La marca británica Penelope Chilvers se ha erigido como el secreto mejor guardado de la familia real británica, con sus diseños atemporales y prácticos confeccionados a mano en España. Su calzado, que incluye desde espardeñas hasta sandalias plataforma, se ha vuelto un elemento indispensable en el armario de figuras como la princesa de Gales, la duquesa de Edimburgo y Harriet Sperling, la prometida de Peter Phillips, quien ha lucido varios modelos en eventos como Wimbledon y el Royal Charity Polo Cup.

Artesanía con sello español y aprobación real

La producción se realiza íntegramente en España utilizando métodos artesanales tradicionales, un valor fundamental para la marca. Cada diseño es probado previamente por el equipo en el Reino Unido para garantizar su calidad y comodidad, reflejando el compromiso de la firma con la autenticidad y la durabilidad. Este enfoque ha conquistado especialmente a la duquesa de Edimburgo, quien posee múltiples pares y ha lucido los modelos en casi cuarenta actos públicos.

El éxito de Penelope Chilvers se remonta a 2004, cuando Kate Middleton fue fotografiada con sus botas Long Tassel, un modelo que aún hoy utiliza. La estela de la marca se extiende ahora a la nueva generación, con la princesa Charlotte luciendo una versión infantil de esas mismas botas en la tarjeta navideña familiar de 2020, y la princesa Eugenie optando por sus botas Burford durante el Festival de Cheltenham.