Así te castigan los bancos si cancelas un depósito antes del vencimiento

Ni la política monetaria del Banco Central Europeo ni las rentabilidades cercanas al 0% han podido acabar con los depósitos bancarios. A pesar de todo, los españoles siguen confiando en ellos. Al cierre del pasado año, el 38,5% de los activos de las familias españolas lo atesoraban los depósitos, 2,2 puntos porcentuales más que un año antes, según las estadísticas de Inverco.

La seguridad es la principal ventaja de este clásico del ahorro, que, aunque haya vivido tiempos mejores, sigue teniendo sus adeptos. El dinero cuenta con una doble garantía: está asegurado tanto por la entidad como por el FGD, en este último caso hasta un máximo de 100.000 euros. Pero también lo es su flexibilidad: las cuentas permiten sacar e ingresar dinero a discreción del cliente y los plazos fijos, aunque solo permiten hacer una aportación inicial, en la mayoría de los casos permiten retirar el dinero en cualquier momento si el cliente lo necesita; eso sí, asumiendo la penalización que considere el banco.

Los plazos fijos, a diferencia de las cuentas, se firman por un período de tiempo determinado. Si el cliente saca antes el dinero, recuperará el principal, pero probablemente tenga que asumir algún tipo de castigo, afirman desde el comparador de depósitos bancarios HelpMyCash.com. La penalización puede darse de varias formas, aunque la más habitual es que el tipo de interés global aplicado sobre el capital retirado se reduzca.

Es la penalización habitual de los depósitos que pagan los intereses a vencimiento, como los de Openbank o BFS. Ocurre también con los depósitos extranjeros como el plazo fijo a un año del portugués Haitong Bank que paga un 1,17% TAE a vencimiento (una de las rentabilidades más altas para ese plazo) y un 0,10% si se cancela antes de tiempo.

También puede ocurrir que el banco aplique una comisión sobre los intereses pendientes de abonar o sobre los intereses que se hayan generado hasta la fecha. Sea como sea, el resultado será el mismo: la rentabilidad final disminuirá (podría llegar a ser nula).

Devolver todos los intereses

Pero ¿qué ocurre si el banco ya ha ido pagando los intereses periódicamente? En tal caso, suelen darse dos escenarios. Por un lado, existe la posibilidad de que el banco reduzca el interés original que se aplicaría sobre el capital reintegrado desde la última liquidación y respete los intereses que ya haya pagado previamente.

Por el otro, cabe la posibilidad de que el banco solicite la devolución total o parcial de los intereses que haya abonado hasta la fecha. Por ejemplo, si el cliente ha cobrado cinco euros mensuales por su depósito y lo cancela antes del vencimiento, el banco podría pedirle, si así lo recoge el contrato, que devuelva todo lo que haya ganado. Es decir, la rentabilidad se reduciría a cero.

Hay varios ejemplos en España. Los depósitos a plazo fijo de WiZink, que se encuentran entre los más rentables bajo el paraguas del FGD español, pagan los intereses trimestralmente y admiten la cancelación anticipada, pero en tal caso el cliente tendrá que devolver todos los intereses que haya recibido. WiZink comercializa un depósito a 18 meses al 0,50% TAE, otro a 25 meses al 0,65% y otro a 36 meses al 0,80%.

También el depósito a un año de Banco Pichincha al 0,70% TAE con liquidación trimestral opera así. El banco señala que en caso de cancelación anticipada, se abonará “el importe inicial del depósito restando todos los intereses que hayas recibido”.

Cualquiera que sea la penalización, debe aparecer en el contrato del depósito. Eso sí, tal y como recuerda el Banco de España, “la cuantía de la penalización o comisión por cancelación anticipada no puede exceder del importe total de los intereses brutos devengados desde el inicio de la imposición hasta la fecha de cancelación”. Además, el regulador recuerda que para que el cliente pueda cancelar anticipadamente el depósito, esta posibilidad debe recogerse en el contrato. “De no ser así, no cabría la cancelación anticipada por la sola voluntad de una sola de las partes” y en tal caso cliente y entidad deberían llegar a un acuerdo.

El contrato no solo debe especificar si el depósito puede o no cancelarse y bajo qué términos, sino también si se contempla algún período de iliquidez.

Cuidado con Hacienda

Cuando el banco paga los intereses de un depósito, descuenta automáticamente un 19%, que va a parar a Hacienda en concepto de IRPF. Por ejemplo, si debe abonar cien euros, 19 se los lleva la Administración y 81 el cliente. No obstante, si el banco exige la devolución total de los intereses, el cliente deberá reembolsar los intereses brutos (cien euros en el ejemplo anterior), ya que, al fin y al cabo, es lo que ha pagado el banco. De ahí que en ocasiones el balance final pueda ser negativo. Una situación que se regularizará en la próxima declaración de la renta, cuando el consumidor haga constar que la retención practicada no se corresponde con las ganancias.