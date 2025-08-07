Aumentan las muertes laborales en España pese al descenso general de los accidentes: 363 trabajadores fallecieron en el primer semestre

Aunque los accidentes laborales con baja han disminuido en términos generales en España, el número de trabajadores fallecidos crece. Entre enero y junio de 2025, un total de 363 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo o en el trayecto hacia él, tres más que en el mismo periodo del año anterior, lo que en términos relativos implica un ascenso del 0,8%, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La mayor parte de los accidentes mortales del primer trimestre del año se produjeron por infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales (126), golpes por la caída de un trabajador (49), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (39) y accidentes de tráfico (39), entre las principales causas.

Los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 1,3% respecto al primer semestre de 2024 tras registrarse 295 fallecidos, cuatro menos que un año antes. Mientras que los siniestros in itínere (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa) con resultado de muerte aumentaron un 11,5%, hasta un total de 68 fallecidos, siete más que entre enero y junio del año anterior.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 133, con un descenso del 13,6% frente a 2024. Le siguió la construcción (87 muertes, un 24,3% más), la industria (48, las mismas que en 2024) y con la menor cifra el sector agrario (27 muertes, las mismas).

El índice de incidencia de accidentes mortales (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta junio un 3,2%, con descensos del 15,3% en servicios, del 1,5% en industria y del 1,4% en el sector agrario, pero con un aumento del 21,3% en construcción.

La estadística de Trabajo revela que de los 363 fallecidos en un accidente laboral, 334 eran asalariados (tres más) y 29 autónomos (la misma cifra que en el primer semestre de 2024). En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta junio 13.688 accidentes laborales con baja, un 15,1% menos (2.431 menos), con 12.703 siniestros en jornada de trabajo (15,7% menos) y 985 in itínere, un 5,5% menos. En el caso de los asalariados, sufrieron en el primer semestre 284.722 accidentes de trabajo con baja, un 2% menos (5.792 menos en cifras absolutas).

Así en total, los accidentes con baja laboral afectaron a un total de 298.410 trabajadores en el primer semestre de 2025, un 2,7% menos, 8.223 menos en cifras. 256.071 se produjeron durante la jornada de trabajo (253.976 leves, 1.800 graves y 295 mortales), un 3,1% menos, mientras que 42.399 fueron in itínere (41.836 leves, 435 graves y 68 mortales), un 0,1% menos.

Asimismo, según los datos del Ministerio, entre enero y junio, se notificaron 262.990 accidentes sin baja laboral, un 3,8% menos que en el mismo periodo de 2024, 10.516 menos.