Autónomos y empresas ya pueden pedir sus “vacaciones fiscales” para desconectar sin preocupaciones de Hacienda

La Agencia Tributaria pone a disposición de autónomos, empresas y profesionales una herramienta poco conocida pero muy útil: los días de cortesía. Este mecanismo permite disfrutar de hasta 30 días naturales al año sin recibir notificaciones electrónicas ni requerimientos fiscales en el buzón digital, evitando así posibles sanciones por no responder a tiempo. La medida resulta especialmente práctica en periodos de verano o de alta carga de trabajo.

Pueden solicitar estos días todos los contribuyentes inscritos en los sistemas de notificación obligatoria de Hacienda. Entre ellos se incluyen autónomos y profesionales dados de alta en Notificaciones Electrónicas Obligatorias (NEO), así como empresas y personas jurídicas mediante la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú). Durante el periodo de cortesía, Hacienda no enviará notificaciones y los plazos para responder a requerimientos no comenzarán a contar hasta que termine dicho periodo. Cabe aclarar que los procedimientos abiertos no se paralizan; simplemente se pospone el inicio de los plazos.

El sistema funciona con condiciones claras: se pueden disfrutar hasta 30 días al año, la solicitud debe realizarse con al menos siete días de antelación, los días no tienen que ser consecutivos y, una vez activados, no pueden modificarse. El trámite se realiza íntegramente en la sede electrónica de la AEAT, donde el contribuyente debe identificarse con certificado digital, DNIe o Cl\@ve PIN, seleccionar los días deseados en el calendario y validar la solicitud. Tras completar el proceso, se obtiene un resguardo en PDF con el calendario actualizado.

Solicitar estos días de cortesía es especialmente recomendable, ya que no atender una notificación electrónica equivale a rechazar una carta certificada, con sanciones que van desde 150 euros hasta 600.000 euros en los casos más graves. Se trata, por tanto, de una herramienta gratuita y preventiva que garantiza tranquilidad a autónomos y empresas, evitando que pierdan plazos por estar de vacaciones o simplemente desconectados.