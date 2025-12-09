Las ayudas de Vivienda para el impago del alquiler no serán para todos los caseros

Las ayudas para propietarios en caso de impagos del alquiler avanzadas la semana pasada por el Gobierno no serán universales. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto en el que se establece la regulación de esta cobertura y que introduce importantes limitaciones que dejarán a muchos caseros fuera de este paraguas protector.

Según ha detallado el Ministerio de Vivienda en una nota, para contar con esta cobertura, que será gestionada por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los arrendadores deberán firmar un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables. Además, deberán cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia -el que se usa para topar los precios en zonas declaradas tensionadas- y depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler, así como sus actualizaciones. Igualmente, deberán suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.

Es decir, que tal y como ha planteado el Ejecutivo la ayuda, se limitará a aquellos propietarios que destinen sus viviendas a alquiler asequible.

El decreto deja adicionalmente abierta la puerta a que las regiones, que son las que tienen las competencias en materia de vivienda, incluyan más condiciones sí lo consideran conveniente.

Según ha explicado el departamento que dirige Isabel Rodríguez, las compensaciones a las que da cobertura el aval serán el impago de rentas de alquiler, los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos.

Beneficiarios

Las personas beneficiarias de esta medida, que deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, serán las personas arrendadoras de las viviendas, o las comunidades autónomas en caso de haber suscrito el aval.

Vivienda ha detallado que la cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025 y ha asegurado que en próximas fechas se habilitará una línea presupuestaria para financiar esta medida.

Rodríguez declaró hace una semana que, con esta medida, el Gobierno busca "dar garantías" y evitar discursos que "alimentan el miedo" en relación a la vivienda, aunque no dio más detalles sobre en qué consistirá la ayuda.

Esa misma mañana, el presidente del Gobierno había anunciado que el Gobierno llevaría un real decreto con una partida "que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables", una petición de Junts.