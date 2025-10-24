Azumi da la bienvenida a Diafa como socio estratégico, marcando una nueva era de crecimiento global

El reconocido grupo de restauración detrás de Zuma inicia un nuevo capítulo junto a la empresa de hospitality de lujo con sede en Abu Dabi, Diafa, que se une al socio existente Doğuş Hospitality para impulsar la siguiente fase de expansión global.

Azumi Ltd., el reconocido grupo internacional de restauración detrás de las prestigiosas marcas Zuma, Roka, Oblix y otros conceptos gastronómicos de renombre mundial, anuncia una nueva alianza estratégica con Diafa, una empresa de inversión en hospitality de lujo con sede en Abu Dabi.

Esta asociación representa un hito trascendental en la trayectoria de Azumi, al unir a Diafa con su socio de larga duración Doğuş Hospitality en una visión compartida que impulsará el siguiente capítulo de expansión global, caracterizado por la innovación creativa, la relevancia cultural y un crecimiento ambicioso y sostenible.

Durante más de dos décadas, Zuma y Roka han transformado el panorama gastronómico contemporáneo con su distintiva interpretación de la cocina japonesa moderna, su diseño atemporal y su excepcional consistencia internacional. Desde Londres hasta Dubai, Miami, Maldivas, Hong Kong e Estambul, las marcas de Azumi se han consolidado como símbolos de experiencias culinarias de alto nivel, que equilibran autenticidad, innovación y una hospitalidad impecable.

La incorporación de Diafa como socio estratégico acelerará las ambiciones globales de Azumi, fortaleciendo la evolución de sus marcas insignia, impulsando la expansión internacional de conceptos existentes como Oblix, y respaldando el desarrollo de nuevos proyectos de estilo de vida y experiencias gastronómicas actualmente en fase de creación.

"Esta asociación representa una alineación increíble de valores y visión. La fe de Diafa en la creatividad, la artesanía y la autenticidad cultural resuena profundamente con lo que somos y con nuestra herencia como grupo. Junto con nuestros socios de larga trayectoria en Doğuş Hospitality y nuestros nuevos socios en Diafa, estamos entusiasmados por dar forma a la próxima era de Azumi —continuando con la entrega de experiencias excepcionales mientras exploramos nuevas ideas, destinos y conceptos en todo el mundo", declara Sven Koch, CEO de Azumi Ltd.

Mirando hacia el futuro, Azumi reafirma su compromiso con aquello que siempre ha definido su éxito: la creación de experiencias únicas que redefinen los estándares de la gastronomía global. Unidos por una visión común, Azumi, Diafa y Doğuş Hospitality fortalecen el papel del grupo como referente internacional en el sector del hospitality, donde la integridad creativa y la ambición estratégica convergen para dar forma a una nueva era de crecimiento y excelencia sostenida.