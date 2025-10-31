La banca rechaza el plan de entidades éticas de Yolanda Díaz porque "no garantiza la seguridad jurídica ni la claridad normativa"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, vuelve a la carga contra los beneficios de la gran banca, y a través del Ministerio de Trabajo está tramitando un real decreto que pretende delimitar los criterios básicos para considerar entidades de finanzas como éticas, una norma que pretenden sacar adelante tras un enfrentamiento ideológico con el Ministerio de Economía y sin el apoyo de la banca y sus patronales, que creen que el Ministerio realiza un "señalamiento" de la banca de manera pasiva, al clasificar a las entidades que sí actúen de manera ética y quedar el resto en entredicho.

Pese a que desde fuentes ministeriales aseguran que la norma que pretenden aprobar no busca "señalar" a entidades que no pertenecen a la banca ética, sino que persigue "resaltar aquellas que sí actúan con respeto a una serie de parámetros que respetan los derechos humanos, la sostenibilidad o que no invierten en ámbitos como armamento para favorecer la guerra", no cejan en acusar a la gran banca española de invertir en negocios como la guerra y de disfrutar "de unos beneficios indecentes mientras la gente lo está pasando muy mal". Trabajo considera que los ciudadanos "tienen derecho a conocer en qué invierten bancos como el Santander o el BBVA", si lo hacen en el "negocio de la guerra, en combustibles fósiles o en negocios que vulneran los derechos humanos". De ahí, la pretensión de que en el futuro toda la banca asuma los requisitos y que adquieran "una mayor transparencia de cara a la ciudadanía".

Su intención con esta nueva normativa "no es otra que poner el foco en lo que es ético y lo que no es ético, lo que incidirá positivamente en la banca convencional". Para ello, el real decreto establece las bases para construir un marco jurídico estable que reconozca y promueva a las entidades que trabajan desde los principios de transparencia, participación democrática y compromiso social y ambiental.

Como es habitual, desde el Ministerio se vuelve a trasladar la idea de que con estas medidas destacan España "se sitúa a la vanguardia" en el reconocimiento a las finanzas éticas y sostenibles desde una vertiente institucional y dentro de un marco normativo específico. Algo con lo que las patronales no se muestran de acuerdo y mostrado sus diferencias. Las dos principales patronales del sector financiero integradas en la CEOE, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB), no han perdido el tiempo y ya han presentado alegaciones al plan de la vicepresidenta en el proceso de consulta pública, recogidas en la Memoria de Impacto Normativo adjunta al texto del borrador que se presentará para el trámite de audiencia pública.

Ambas entidades, han reclamado que en el texto que se lleve al Consejo de Ministros se debe dejar clarificar cuál el "ámbito subjetivo de aplicación de la norma", para que los requisitos reclamados se apliquen exclusivamente "a las cooperativas y financieras éticas", dejando al margen las que no se reconocen como entidades de la economía social. Con ello, las patronales persiguen que se garantice la "seguridad jurídica y la claridad normativa", una reclamación que apoya de pleno el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo y que fue uno de los puntos del enésimo enfrentamiento entre ambos departamentos.

La norma, que no deberá pasar por el Parlamento, establece diez exigencias que deberán cumplir las entidades para ser consideradas banca ética. Para ser consideradas entidades de finanzas éticas, deberán priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico; reinvertir el 75% de sus beneficios, excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad y en la creación de fondos específicos para favorecer la financiación de proyectos de alto impacto social para los que puedan necesitarse garantías especiales; evaluar las solicitudes de financiación, con especial atención al impacto social y ambiental y a la economía social; tendrán que destinar al menos el 20% de su actividad crediticia a organizaciones sin fines de lucro o entidades de la economía social en un periodo sostenido de, al menos, tres años; adoptar un modelo de gobernanza y organizativo inspirado en un enfoque democrático, transparente y participativo; o adoptar políticas de remuneración que reducen la diferencia salarial en la entidad, con una ratio retributiva entre el sueldo máximo y mínimo no superior a 7, entre otras.