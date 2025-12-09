El "banco malo" de la Sareb desconoce el estado de 12.000 de sus activos inmobiliarios

El plan de vivienda y alquiler asequible del Gobierno nace con un déficit previo de 12.000 activos inmobiliarios de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que desconoce en qué estado se encuentran y si pueden incorporarse al proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda. Para intentar solucionarlo ha lanzado una licitación para buscar una empresa que le ayude a certificar que esos 12.000 activos –la gran mayoría viviendas pero también algunos suelos– cumplen con los requisitos exigidos para ser traspasados al parque público de alquiler asequible, que se gestionará a través del Sepes, que se reconvertirá hoy en Casa 47 tras su aprobación en el Consejo de Ministros. Pasará a ser una Entidad Estatal de Vivienda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ya hace un año y que actuará como «garante del artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada», como avanzó la ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

Este proceso de transformación se enmarca en los planes que tiene el Gobierno para impulsar un parque público de viviendas en alquiler a precios asequibles, que cuenta con la incorporación de los activos que gestiona la Sareb. Según datos oficiales del Ministerio de Vivienda se han identificado 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos que pueden ser incorporados a este parque público, con un valor de mercado actual de unos 5.900 millones de euros y con una capacidad de albergar más de 55.000 viviendas.

Sin embargo, según recuerda EP, para incorporar viviendas de Sareb, el pasado verano el Consejo de Ministros fijó una serie de criterios que incluyen requisitos geográficos –que estén localizadas en ciertas áreas y municipios– y económicos –siguiendo un requisito de metro cuadrado y valor de tasación–, además de requisitos técnicos –que los edificios y los propios hogares no tengan «patologías estructurales» o que tengan condiciones de habitabilidad adecuadas–.

En este último apartado se encuentran los citados 12.000 activos inmobiliarios, para los que la Sareb ha aprobado esta licitación, justificada porque no cuenta con los «medios, los recursos ni las acreditaciones profesionales para certificar el cumplimiento de los requisitos de forma directa en los plazos y con el alcance previsto», y por la «necesidad de atender el requerimiento realizado por Sepes de que se certifique que los inmuebles a traspasar cumplen con los requisitos dispuestos por el Consejo de Ministros».

Tras realizar los controles, la empresa deberá emitir un informe de certificación de calidad que incluya, entre otros elementos, un «check list» con los requisitos revisados, evidencia fotográfica de la visita o un informe, en los casos que sea necesario, que recoja las incidencias que impiden la certificación y traspaso del activo, entre otros elementos.

Según adelantó Rodríguez la semana pasada, Casa 47 dispondrá de 100 millones de euros para adquirir más viviendas, que se ofrecerán como alquiler asequible, con una duración del contrato de hasta 75 años: el primero será de 14 años de duración y, a partir de ahí, habrá prórrogas automáticas de 7 años «siempre y cuando se mantengan las condiciones de acceso». Para asegurar la asequibilidad de la vivienda, el precio de los alquileres gestionados por Casa 47 estará limitado de tal manera que «nadie destine más del 30% de su sueldo a pagar un arrendamiento, porque el contrato se adapta al salario y no al revés».