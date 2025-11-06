Banco Sabadell adelanta que abonará a sus accionistas hasta 6.450 millones de euros durante los dos próximos años

Ante más de 1.500 directivos del Banco Sabadell, su consejero delegado, César González-Bueno, ha defendido, tras la fallida opa del BBVA, que la entidad está preparada para "crecer más, ser más rentable y convertirse en el mejor banco de España". También ha reafirmado que se mantienen los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027: incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, foco en España, avance del proceso de digitalización, eficiente gestión de los costes y mejora del perfil de riesgo. "Estamos preparados y en una situación envidiable. Vamos a acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a

nuestros accionistas".

González-Bueno prevé durante los dos próximos ejercicios alcanzar un retorno sobre capital tangible (ROTE) del 16% y remunerar a los accionistas con 6.450 millones de euros, gracias al "aumento de la actividad comercial y las cuotas de mercado, el foco en España tras la venta de la filial británica TSB, el avance en digitalización, la gestión eficiente de los costes y la mejora del perfil de riesgo". Asimismo, ha destacado que el principal valor diferenciador del Sabadell es su "gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio" de sus profesionales, con unos niveles de compromiso en "récord histórico".

En el marco de los encuentros organizados por las seis direcciones territoriales del Sabadell (Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián), ha intervenido asimismo el director general de Banca de Empresas, Red y Banca Privada, Carlos Ventura, que ha puesto en valor las oportunidades de crecimiento. "El banco tiene ante sí una oportunidad única y diferencial para continuar con su crecimiento sano y su historia de éxito, especialmente en el segmento de las pymes y las empresas, nuestra joya de la corona. Mirando al futuro, estamos convencidos de que el proyecto de Banco Sabadell es muy realizable, muy auténtico y muy nuestro".

En este sentido, el director de Red de Banco Sabadell, Jaime Matas, ha concluido que "nuestro proyecto demuestra que somos una red unida, con carácter, visión y talento. Estamos preparados para construir el futuro de la entidad, creciendo con las personas, nuestros clientes y nuestros accionistas".