Banco Santander ya permite el pago aplazado en las compras de Amazon en España

Santander ha anunciado que desde este lunes ofrece una solución de pago aplazo para los clientes de Amazon en España. Esta nueva opción permitirá aplazar compras por importes de entre 60 y 3.000 euros en plazos de cuatro a 40 meses a través de Zinia, la plataforma de financiación al consumo de Santander, que en las próximas semanas irá implementando gradualmente su actividad a los clientes de Amazon en España.

Cualquier cliente residente en España puede completar el proceso introduciendo su DNI o NIE español y su número de tarjeta de crédito o débito, o el número de cuenta para domiciliar sus pagos, ya sea a través de la web o de la 'app' de Amazon. La financiación se concede para cada compra concreta, sin necesidad de abrir una línea de crédito permanente.

Los clientes de Amazon podrán aplazar las compras de gran parte de los productos disponibles en la tienda, tanto en la web como en la aplicación móvil, a excepción de artículos de supermercado, productos sin stock, cheques regalo de Amazon y determinados productos digitales como música, vídeos, libros de Kindle, aplicaciones o descargas de juegos.

Este acuerdo supone la llegada de Zinia a España, dentro de su plan de expansión a nivel global en los países donde opera Santander Consumer Finance. La plataforma, puesta en marcha en 2022, tiene como principal objetivo simplificar el proceso de compra de los clientes y ofrecerles la posibilidad de fraccionar los pagos en cuotas. Actualmente, está presente en Alemania y Austria, donde también colabora con Amazon y otros socios ofreciendo soluciones de financiación al consumo.

Ramón Billordo, director general de Zinia, apunta que "estamos encantados de consolidar la expansión de nuestra plataforma de financiación al consumo y comenzar a operar en España de la mano de Amazon. Compartimos con Amazon el objetivo de ofrecer a nuestros clientes soluciones de financiación que simplifiquen y hagan más flexibles y seguras sus compras. Con esta nueva alianza, seguimos ampliando nuestra base de clientes de la mano de socios de primer nivel como Amazon".

Por su parte, Ruth Díaz, directora general de Amazon en España, asegura que "nuestra misión es ofrecer a los clientes opciones de pago convenientes, sencillas y seguras que satisfagan sus diversas necesidades y preferencias. Nos complace incorporar Zinia a Amazon.es, en colaboración con Santander, para proporcionar a los clientes españoles más alternativas en sus formas de pago en una amplia variedad de millones de productos".