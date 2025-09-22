BBVA mejora un 10% su oferta de la opa a los accionistas al Banco Sabadell

El consejo de administración del BBVA ha decidido mejorar la oferta por el Banco Sabadell y ofrecerá acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad a razón de una ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones del Sabadell. Previamente, el banco ofrecía una acción nueva de BBVA y 70 céntimos de euro en efectivo por cada 5,5483 títulos del banco catalán, lo que supone valorar la acción de Banco Sabadell a 3,39 euros por acción, "en niveles máximos en más de una década", según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta nueva propuesta, la entidad que preside Carlos Torres ha decidido ofrecer a los accionistas de Banco Sabadell una participación correspondiente al 15,3% en BBVA, "beneficiándose así del enorme valor generado por el proyecto de unión: con la fusión, obtendrán un beneficio por acción (que determina el dividendo por acción) aproximadamente un 41% superior al que lograrían en caso de que la entidad mantuviera su andadura en solitario", destaca en el comunicado BBVA.

De esta forma, el consejo de administración de BBVA ha mejorado en un 10% su oferta global a través de una modificación de la contraprestación, para que pase a ser enteramente en acciones, por lo que los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España "si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, dado que la operación sería fiscalmente neutra en ese caso". Según explica la entidad en su comunicado, el valor equivalente actual de la oferta se ha incrementado en un 60% "desde el día anterior a que se hiciera pública la existencia de conversaciones de fusión", el 29 de abril de 2024, pasando de los 12.200 millones de euros de la oferta a dicha fecha a 19.5003 millones de euros actualmente.

También ha informado que renuncia tanto a la posibilidad de hacer nuevas mejoras de la contraprestación de la oferta como a la de ampliar el periodo de aceptación. "Con esta mejora ponemos en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión. Todo ello se traduce en un fuerte incremento de su beneficio por acción previsto a futuro, siempre que acudan al canje", confirma el presidente Carlos Torres en la nota.

El banco de La Vela incide en que la prima ofrecida sobre el valor de cotización de Banco Sabadell, que asegura "ya era muy significativa cuando se anunció la operación y muy superior a la de otras transacciones similares en la banca europea (unos 30 puntos porcentuales por encima de la media de estas operaciones)", se ve "sustancialmente incrementada tras esta subida de la oferta".