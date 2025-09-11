El BCE cumple con el guion y mantiene sin cambios los tipos de interés

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guion y mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%. Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por esperar después de haber detenido en julio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva. Además, ha tenido en cuenta la previsión de inflación, se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2%, "con perspectivas sin cambios a medio plazo", han apuntado.

Según han acordado tras su reunión, las futuras decisiones se basarán en la "valoración de las perspectivas de inflación y de los riesgos a los que están sujetas, teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria". El organismo dirigido por Christine Lagarde ha descartado comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos: "Lo marcarán los datos".

En cuanto a los programas de compra de activos (APP) y el de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el BCE ha indicado que el tamaño de las carteras siguen reduciéndose a un ritmo "mesurado y predecible" al haberse dejado de reinvertir el principal de los valores que van venciendo.

También han hecho una actualización de las cifras macroeconómicas de la Unión Europea. El BCE ha elevado tres décimas, al 1,2%, el crecimiento previsto para la eurozona en 2025, en tanto que ha rebajado una décima, al 1%, el pronosticado para 2026.

En cuanto a la inflación media prevista en la eurozona se ha elevado una décima, al 2,1 %,con lo que vuelve a dejar para 2026 la consecución del objetivo del inflación del 2% que la entidad mantiene como referencia para la toma de sus decisiones de política monetaria. Mientras, en el conjunto de la Unión Europea, el incremento fue del 2,4%, una décima más. La evolución de los precios en el área de la moneda común fue reflejo del abaratamiento del 2,4% en el coste de la energía frente al retroceso del 2,6% de junio, aunque se muestran preocupados por los alimentos frescos, que se encarecieron un 5,4%, ocho décimas más.

Al descontar el impacto de la energía, la tasa de inflación se mantuvo estable en el 2,5%, aunque, de excluirse, además, el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente repitió en julio con un 2,3%. Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Rumanía (6,6%), Estonia (5,6%) y Eslovaquia (4,6%). Por contra, las menores subidas se observaron en Chipre (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). En el caso de España, la inflación armonizada fue del 2,7%, siete décimas por encima del promedio de la zona euro.