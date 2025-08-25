El beneficio de la matriz de Temu se desploma un 24% en el primer semestre, hasta los 5.426 millones de euros

El grupo chino PDD Holdings, matriz de la plataforma de comercio electrónico Temu, obtuvo en el primer semestre de 2025 un beneficio neto atribuido de 45.495 millones de yuanes (5.426 millones de euros), un 24,2% menos que durante el mismo periodo del año anterior. Según explica la empresa propietaria del gigante del e-commerce, la presión de las inversiones estratégicas y la intensa competencia en el sector redujeron la rentabilidad de la compañía a corto plazo.

La caída del beneficio se debe a un incremento de los gastos muy superior al de los ingresos. Por un lado, los ingresos alcanzaron los 199.657 millones de yuanes (23.812 millones de euros), un 8,6% más. La unidad de servicios de marketing generó 104.425 millones de yuanes (12.454 millones de euros), un 14% más, y la de transacciones 95.232 millones de yuanes (11.358 millones de euros), otro 3,2% más. Por otro lado, la suma de los gastos en los que incurrió el grupo ascendió a 157.779 millones de yuanes (18.817 millones de euros), un 25,9% más.

Ya solo en el segundo trimestre, la multinacional se anotó unas ganancias de 30.753 millones de yuanes (3.668 millones de euros) y una facturación de 103.985 millones de yuanes (12.402 millones de euros). Estas cifras estuvieron un 3,9% por debajo y un 7,1% por encima de las registradas doce meses atrás, respectivamente.

"En el segundo trimestre, invertimos importantes recursos en la puesta en marcha de un conjunto integral de medidas de apoyo a los comerciantes", ha afirmado el director ejecutivo y co-consejero delegado de PDD Holdings, Jiazhen Zhao.

"El crecimiento de los ingresos se moderó aún más este trimestre en medio de una intensa competencia. Dado que seguimos centrados en la creación de valor a largo plazo, es posible que las continuas inversiones sigan afectando a la rentabilidad a corto plazo", ha avisado, por su parte, el vicepresidente financiero, Jun Liu.