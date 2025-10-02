Boom del coche compartido: BlaBlaCar bate récord en verano con más de 1,1 millones de viajes en España

El coche compartido despega en verano. BlaBlaCar, la plataforma líder mundial en viajes compartidos, ha registrado más de 1,1 millones de desplazamientos durante las operaciones de salida y los eventos clave de la temporada estival. Esto supone un aumento del 7% de la actividad en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La distancia media de los viajes realizados fue de 245 kilómetros, con Madrid, Sevilla, Granada, Málaga y Valencia entre los destinos más populares. Los ejes con mayor actividad incluyeron los trayectos Madrid-Valencia, Madrid-Murcia, Barcelona-Valencia, Málaga-Sevilla, Madrid-Santander, Bilbao-Madrid, Granada-Málaga y Granada-Sevilla.

El BlaBlaBono impulsa los viajes

Una de las claves del repunte ha sido el BlaBlaBono, un sistema de incentivos vinculado a los Certificados de Ahorro Energético que ha permitido a los conductores ahorrar de media 32 euros por cada viaje publicado y a los pasajeros beneficiarse de descuentos de unos 9 euros para una próxima reserva.

Pese a la fuerte competencia del programa público "Verano Joven", los menores de 30 años siguen siendo la base de la plataforma, ya que han realizado más de 500.000 viajes en coche compartido, un 4% más que en 2024. No obstante, BlaBlaCar destaca la creciente diversificación de su comunidad, ya que los usuarios mayores de 50 años aumentaron un 10% en comparación con el año anterior.

Más de 160 nuevas localidades conectadas

La expansión territorial también ha sido significativa. Gracias a la tecnología Boost, que sugiere paradas intermedias para recoger o dejar pasajeros, más de 160 localidades se sumaron este verano a la red de viajes compartidos, conectando especialmente municipios pequeños o más aislados. Las comunidades que más crecieron en actividad fueron Aragón (+27%), La Rioja (+16%), País Vasco (+16%), Cataluña (+15%), Castilla-La Mancha (+14%) y Navarra (+12%).

"Estos datos reflejan la posición de BlaBlaCar como una alternativa de movilidad clave en todo el país, que responde a las necesidades de viaje de larga distancia y facilita la conexión de pequeñas y medianas localidades", explica la propia compañía.

El 15% de los trayectos reservados en la plataforma no son en coche compartido

Por primera vez, la compañía ha ofrecido este verano una oferta multimodal completa, integrando coche compartido, autobús y tren en una sola aplicación. De hecho, el 15% de los trayectos reservados en la plataforma correspondieron a billetes de tren o bus.

En el caso de los trenes, los descuentos del programa "Verano Joven" se aplicaron a un 15% de las reservas, con mayor demanda en los ejes Madrid-Valencia, Barcelona-Madrid, Madrid-Málaga, Madrid-Sevilla y Alicante-Madrid. En el segmento de autobuses, BlaBlaCar amplió su red a más de 70 destinos europeos en siete países tras crecer un 5%, con fuerte actividad en conexiones internacionales como Barcelona-Perpiñán, Barcelona-Toulouse y Barcelona-París.

"La actividad de la plataforma sigue creciendo en España y nuestra oferta multimodal nos permite adaptarnos cada vez mejor a las distintas necesidades de viaje de nuestros usuarios, evitando así al máximo el uso del coche particular con un solo ocupante", destacó Florent Bannwarth, director de BlaBlaCar para España y Portugal. A su juicio, los datos de este verano demuestran que al combinar la capilaridad y disponibilidad del coche compartido con las grandes líneas de tren y bus se fomenta "una movilidad más sostenible y eficiente para todos".