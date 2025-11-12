La brecha entre quienes buscan vivienda y quienes la ofrecen alcanza su nivel más alto: la demanda cuadruplica a la oferta

El desequilibro entre oferta y demanda de vivienda, tanto en alquiler como en compra, es el motivo detrás de la subida imparable de los precios a máximos. Unas alzas que no apuntan a frenarse porque la brecha entre los que demandan vivienda y los que la ofertan sigue ensanchándose. De hecho, según los últimos datos de Fotocasa, actualmente, el 29% de los españoles quiere cambiar de vivienda (tres puntos más que hace justo un año), pero únicamente el 7% las ofertan en el mercado (el mismo porcentaje que hace un año). Es decir, la demanda cuadruplica a la oferta.

“Nos encontramos ante el mayor desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda de toda la serie histórica. Nunca antes la distancia entre quienes buscan un hogar y quienes pueden ofrecerlo había sido tan amplia. Este desajuste está provocando una fuerte presión al alza en los precios, que se sitúan ya cerca de los máximos tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

"La situación es crítica, porque dificulta seriamente la accesibilidad y agrava la brecha entre quienes pueden permitirse acceder a una vivienda y quienes quedan excluidos del mercado retrasando las oportunidades de emancipación de los jóvenes", añade.

La situación en el caso de la compraventa ha ido a peor. Respecto a hace un año, se observa que la demanda ha subido tres puntos, hasta el 18%, mientras que caen un punto los propietarios que tienen alguna vivienda a la venta (del 5% al 4%). En el segmento del alquiler, la brecha se ha estancado, al menos, se ha estancado, con la demanda estable en el 16% y la oferta en el 4%.

El informe previo de Fotocasa “Radiografía del mercado de la vivienda en el segundo semestre de 2025” también destacaba un creciente desequilibrio en el ámbito de la propiedad. Si se analiza únicamente la distribución entre oferta y demanda en el mercado de compraventa, durante los últimos doce meses se observa que un 12% de los particulares participa exclusivamente en la oferta de viviendas en venta (tres puntos menos que en 2024), mientras que un 81% se vincula solo con la demanda (cuatro puntos más que el año anterior). Por su parte, un 7% de los particulares interviene en ambos segmentos, es decir, tanto en la compra como en la venta.